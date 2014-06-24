Марсоход Curiosity сделал селфи по случаю марсианского юбилея

Как сообщается на сайте агентства, 24 июня 2014 года исполняется ровно один марсинский год (687 земных суток) с тех пор, как корабль находится на красной планете.

Как пишет Лента.ру, автопортрет марсохода получен путем склейки множества фрагментов изображений, выполненных аппаратом с разных позиций. Основная цель миссии аппарата заключается в обнаружении потенциально или исторически благоприятных условий для жизни на Марсе. Ответ, который получили ученые: ранее на Марсе существовали благоприятные для простых микроорганизмов условия жизни.

6 августа 2012 года марсоход на парашюте опустился на поверхность красной планеты в районе кратера Гейла. За прошедший марсианский год (686 земных дней) зонд исследовал радиацию (в том числе и интенсивность солнечного света), атмосферу, горные породы и климат планеты.

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Марсоход представляет собой автономную самоходную физико-химическую лабораторию, способную работать в условиях марсианского климата. Масса устройства не превышает 900 килограмм (что эквивалентно примерно 340 килограммам в условиях марсианской гравитации), его размеры: 3,1×2,7×2,1 метров, в качестве источника энергии аппарат использует радиоизотопный термоэлектрический генератор, который с помощью термогенератора преобразует в электричество тепловую энергию, выделяющуюся при распаде плутония-238.

За время эксплуатации с марсоходом несколько раз случались неисправности оборудования, которые были благополучно устранены. Например, 28 февраля 2013 года компьютер аппарата был переведен в работу в безопасном режиме, а 21 ноября случились проблемы с генератором аппарата.