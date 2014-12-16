Facebook ликвидировал глобальный вирус
18:18, 16 декабря 2014Наука и IT
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Расширение YouTurn в Google Сhrome было источником интернет-вируса, с которым столкнулись пользователи социальной сети, сейчас вредный источник уже удален.
REUTERS
Об этом сообщает ТАСС.
"Тщательно изучив ситуацию, мы обнаружили, что источником проблемы было Сhrome-расширение YouTurn, которое мы впоследствии удалили. Мы также удалили вредоносные ссылки с "Фейсбука", - сообщили в компании.
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Ранее пользователи Facebook жаловались в соцсетях на массовую рассылку вирусных сообщений через социальную сеть. Пользователи получали от друзей ссылку со своей аватаркой и подписью OMG! или Private Video. Открыв ссылку, пользователь сам становится источником рассылки вредоносного контента среди своих друзей по Facebook.
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