Facebook охватил глобальный вирус, рассылающий и публикующий видео от имени друзей (фото)

Вирус действует комплексно. Он публикует якобы видео ваших друзей, отмечает их в публикации и рассылает сообщения в ленту и в «личку» пользователя.

Видео называется «Имя пользователя PRIVATE VIDEO». В «личку» приходят сообщения с фотографией профиля пользователя и подписью «OMG! –Facebook».

Редакция советует пользователям сети Facebook не открывать подобные сообщения и не пытаться просмотреть видео, иначе ваш аккаунт также может быть заражен.