Facebook охватил глобальный вирус, рассылающий и публикующий видео от имени друзей (фото)
12:28, 16 декабря 2014Наука и IT
7 0
16 декабря в социальной сети Facebook стал быстро распространяться глобальный вирус связанный с публикацией видео.
Вирус предлагает посмотреть видео и ответить на личное сообщение
Вирус действует комплексно. Он публикует якобы видео ваших друзей, отмечает их в публикации и рассылает сообщения в ленту и в «личку» пользователя.
Видео называется «Имя пользователя PRIVATE VIDEO». В «личку» приходят сообщения с фотографией профиля пользователя и подписью «OMG! –Facebook».
Редакция советует пользователям сети Facebook не открывать подобные сообщения и не пытаться просмотреть видео, иначе ваш аккаунт также может быть заражен.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter