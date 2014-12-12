Ученые предположили, что в эпоху войн должно рождаться больше здоровых сыновей

Новое исследование представлено в журнале Proceedings of the Royal Society B, а коротко о нем сообщает Science News.

Давно известно, что в утробе матери мальчики погибают чаще, чем девочки. Более того, чрезвычайные ситуации только усиливают этот перепад и доля мальчиков среди новорожденных падает гораздо ниже среднестатистического соотношения (105 мальчиков на 100 девочек), передает Lenta.ru.

Возможно, причина в том, что женский организм в стрессовые времена чаще самостоятельно прерывает беременность при угрозе рождения слабого здоровьем мальчика, чтобы дать женщине шанс зачать более крепкого малыша (девочек же стоит рожать в любом состоянии, так как у них больше шансов на продолжение рода). Если эта гипотеза верна, то в эпоху войн и природных катаклизмов в результате такой выбраковки должно рождаться больше здоровых сыновей.

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Проверить эти положения американским демографам удалось с помощью финского биолога, которая оцифровала церковные записи пяти городков Финляндии с 1790 по 1870 год — до появления современных способов предупреждения и прерывания беременности. За этот период ученые выявили 16 лет, когда мальчиков рождалось существенно меньше, чем девочек, но выжившие отличались крепким здоровьем: умерших в первый год жизни среди них оказалось на 12 процентов меньше, чем среди мальчиков, рожденных в спокойные времена. Кроме того, у выживших родилось на 8,7 процента больше детей.

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Эти выводы придали веса гипотезе о большей опасности выкидыша для эмбрионов мужского пола (и о том, что такая мера с точки зрения «выживания сильнейших» является оправданной). Однако, чтобы окончательно внести ясность, необходимо будет также сравнить выживаемость девочек в обычные и тяжелые времена: может быть, здоровье мальчиков связано не с их полом, а с общими для всех улучшившимися условиями среды.