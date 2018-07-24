Илон Маск выпустит смартфон Tesla - СМИ (фото)

Смартфон имеет кодовое название Quadra. Судя по изображениям, телефон получит безрамочный дисплей.

В сети появились изображения передней и задней панелей смартфона от якобы компании Илона Маска Tesla.

Об этом сообщает GizChina. Смартфон имеет кодовое название Quadra.

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Судя по изображениям, телефон получит безрамочный дисплей с вырезом в верхней части под разговорный динамик и фронтальную камеру. На задней стенке будет большой логотип Tesla, основной динамик и вырезы под двойную камеру.

Ожидается, что в ближайшее время может появится более подробная информация о Quadra. Стоит отметить, что Илон Маск и Tesla никак не комментировали слухи о выпуске смартфона.

Ранее в сети появился снимок смартфона Meizu16, который подтверждает, что у модели будет встроенный в экран сканер отпечатков.