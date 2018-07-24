Илон Маск выпустит смартфон Tesla - СМИ (фото)

16:44, 24 июля 2018
Наука и IT
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На задней панели есть большой логотип Теслы / фото slashleaks.com, Genie

Об этом сообщает GizChina. Смартфон имеет кодовое название Quadra.

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Судя по изображениям, телефон получит безрамочный дисплей с вырезом в верхней части под разговорный динамик и фронтальную камеру. На задней стенке будет большой логотип Tesla, основной динамик и вырезы под двойную камеру.

фото slashleaks.com, Genie

Ожидается, что в ближайшее время может появится более подробная информация о Quadra. Стоит отметить, что Илон Маск и Tesla никак не комментировали слухи о выпуске смартфона.

Ранее в сети появился снимок смартфона Meizu16, который подтверждает, что у модели будет встроенный в экран сканер отпечатков.

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Теги: #смартфон#Илон Маск#Tesla