Сканер отпечатков пальцев в экране: фото нового флагмана Meizu попали в сеть

В сеть попали изображения старшей и младшей версии Meizu 16.

В сети появился снимок смартфона Meizu16, который подтверждает, что у модели будет встроенный в экран сканер отпечатков.

Судя по всему, в сеть попали изображения старшей (слева) и младшей версии Meizu 16, пишет "Новое время".

У модели слева подбородок нижняя рамка немного меньше, а на экране есть место для сканирования отпечатка пальца. Изображение соответствует ранним слухам о гаджете, что подтверждает подлинность снимка. Тем не менее, неясно, будет ли такой же дактилоскопический датчик у младшей модели.

Согласно более ранним утечкам, в серию войдут две модели — Meizu 16 и Meizu 16 Pro с экранами диагональю 5,5 и 6,1 дюйма. Дисплеи будут безрамочными и без выреза в стиле iPhone X. Аппаратной основой смартфона станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845. На борту будет 6 или 8 гигабайт оперативной памяти, в зависимости от версии.

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Ожидается, что гаджет получит 20-мегапиксельную фронтальную камеру и 12-мегапиксельную двойную основную камеру. Также в смартфоне Meizu 16 дебютирует система навигации на базе жестов. В частности, отмечается, что оболочка Flyme 7.5 поддерживает распознавание силы нажатия на экран.

Если все слухи о новинке правдивы, Meizu 16 можнет быть очень интересным устройством, особенно в сочетании с достаточно низкой ценой. Предполагается, что стоимость новинки в самой простой версии 6+64 составит около $470. Топовая модификация с 8 гигабайтами оперативной и 256 ГБ встроенной памяти обойдется примерно в $625.

По словам источников из Китая, генеральный директор Meizu Джек Вонг сказал, что телефон официально представят 26 августа и модель будет доступна для заказа сразу после запуска. Отметим, 31 августа стартует крупная выставка IFA 2018, где будет представлен целый ряд новых устройств. Meizu должна представить свой флагман раньше выставки.