Размером с планшет: в Китае презентовали огромный Xiaomi Mi Max 3

Диагональ экрана нового устройства составляет 6,9 дюймов.

Компания Xiaomi анонсировала Mi Max 3, самую последнюю модель из своей линейки гигантских смартфонов.

Диагональ экрана нового устройства составляет 6,9 дюймов, почти как у некоторых планшетов, пишет "Новое время" со ссылкой на The Verge.

Впервые в смартфонах линейки Mi Max используется экран с соотношением сторон 18:9. У гаджета сохранились верхние и нижние рамки, хотя и довольно тонкие по отношению к обширному пространству экрана. Разрешение составляет довольно скромные 1080p, поэтому многие пользователи, вероятно, смогут увидеть пиксели.

Как утверждается, дисплей Xiaomi Mi Max 3 занимает 85,19% площади лицевой панели. Производитель заявил, что ширину верхней рамки удалось уменьшить на 4,7 мм. Корпус у Xiaomi Mi Max 3, как и у предшественника, цельнометаллический.

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Основой Mi Max 3 служит процессор Snapdragon 636. Предусмотрен выпуск двух конфигураций: 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти, а также 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Основная камера — сдвоенная, с датчиками разрешением 12 и 5 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. Двойная основная камера применяется впервые в серии Mi Max.

Поддерживаются две SIM-карты, есть порт USB Type-C. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой MIUI. Емкость аккумулятора Mi Max 3 — 5500 мАч. Поддерживается технология быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Смартфон может сам заряжать другие устройства, выступая в роли мобильного аккумулятора.

Смартфон Xiaomi Mi Max 3 предлагается в черном, золотистом и синем цветовых вариантах по цене $252 за 4+64 ГБ и $296 за 6+128 ГБ. Продажи в Китае начнутся 20 июля 2018 года. На презентации не сообщалось, когда новинка станет доступна на международном рынке.