В Китае начали вырабатывать электроэнергию из ветхих банкнот

В китайской провинции Хэнань начался эксперимент по выработке электричества из ветхих банкнот. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Купюры, непригодные для дальнейшего использования, собираются в филиале Центрального банка в городе Чжэнчжоу. Там их растирают в порошок, при его утилизации вырабатывается электричество. По подсчетам банковских служащих, из одной тонны ветхой бумаги получается 660 киловатт электроэнергии. В итоге, учитывая скорость вывода денег из обращения, только в одной Хэнани можно сэкономить 4000 тонн угля в год.

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Китайская валюта официально называется «жэньминьби», денежной единицей является юань. Китайские торговцы обычно неохотно принимают ветхие банкноты, так как с их обменом в банках возникают трудности. Учитывая, что в будущем планируется распространить практику получения электроэнергии из купюр на весь Китай, эта проблема может исчезнуть.