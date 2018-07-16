Космическая станция NASA обнаружила новый вулкан на спутнике Юпитера

Космический аппарат "Юнона" собрал данные, которые указывают на новый источник тепла вблизи южного полюса спутника Юпитера Іо.

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Это может говорить о ранее невидимом вулкане, говорится на сайте NASA, передает ТСН. "Новая горячая точка на Іо находится за 300 км от ранее обнаруженной. Мы не исключаем движения или модификации ранее выявленного горячего пятна, однако трудно представить, что оно могло преодолеть такое расстояние и не измениться", – отметил исследователь Алессандро Мура, который входит в команду, которая работает с "Юноной".

Инфракрасные данные собрали 16 декабря 2017 года, когда "Юнона" находилась на расстоянии около 470 тыс. км от спутника.

Другие миссии NASA, которые посещали систему Юпитера, указывали на примерно 150 активных вулканов на Іо, но ученые надеются найти ориентировочно 250.