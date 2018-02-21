Ученые спрогнозировали исчезновение 400-летнего масштабного урагана на Юпитере

Струйные потоки Юпитера движутся со скоростью более 500 км/ч, что добавляет силы бури.

Масштабный шторм на Юпитере, который в 1,3 раза больше нашей Земли, постепенно сокращается и совсем скоро может навсегда исчезнуть.

Читайте такжеNASA впервые обнаружило в Солнечной системе межзвездный астероидВ 2017 году космическая станция Juno передала ближайшие фото Большого красного пятна. Ученые были потрясены уровнем детализации изображения космического корабля, передает Science Alert.

Отмечается, что шторм на Юпитере шире, чем наша Земля. Эта гигантская буря длится с 1600-х годов. В сравнении с крупнейшим штормом земного шара Hurricane John, который дал о себе знать в 1994 году и длился всего 31 день, буря на Юпитере длится чрезвычайно долго.

Ученый NASA, который возглавлял миссию Juno, Глен Ортон объяснил, почему шторм на Юпитере не останавливается.

"Подумайте о Большом красном пятне как о колесе, что крутится и продолжает свое движение, потому что помещенное между двух конвейерных ремней, которые движутся в противоположных направлениях. Большое красное пятно устойчивое и именно поэтому может долго существовать", – сказал Ортон.

Но не все штормы длятся так долго. Струйные потоки Юпитера могут двигаться со скоростью свыше 500 км/ч, поэтому они придают силы любым штормам, что крутятся назад относительно движения планеты. Это позволяет подавать импульс в вихрь", сказал Ортон.

Juno получит следующие снимки с поверхности Юпитера в апреле этого года, затем снова в июле и в сентябре 2019 года и в декабре 2020 года. Но обзор космической станции не будет столь близким, как в июле 2017 года.