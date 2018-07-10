Прогресс в разработке экзоскелета столкнулся с проблемами этики

С технологией люди смогут работать больше и дольше, но это может привести к последствиям из-за психического истощения.

Технология экзоскелета, которая даст людям суперспособности, в настоящее время активно разрабатывается. Но этические вопросы о том, стоит ли что-то подобное вообще создавать и какие угрозы может нести изобретение, только начинают появляться.

Экзоскелет – это внешняя система, которую можно одевать для поддержки тела с целью преодолеть последствия поражения или для усиления биологических возможностей. Ее электродвигатели предают рукам и ногам людей дополнительную подвижность, силу и выносливость, пишет BBC.

Лаборатория биомеханики Массачусетского технологического института разрабатывает экзоскелет, который будет в полной гармонии работать с человеческим телом. Один из разработчиков Тайлер Клайтс считает, что технология сможет помочь, к примеру, пианисту, у которого появился артрит. Но размышляя над тем, как профессиональный музыкант может с помощью экзоскелета восстановить свои навыки, он заметил, что можно пойти еще дальше.

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«Почему не прыгнуть с уровня пианиста «на четверочку» на уровень пятерки с двумя плюсами и стать тем, кто может дотянуться к клавишам, к которым никто не мог дотянуться раньше, стать творцом новых гармоний, которые ни один человек до этого не слышал?» - говорит Клайтс журналистам BBC.

«Я считаю, это очень интересно, что мы – люди – довольны тем, кем мы являемся и той линией, которая определяет предел наших возможностей», - добавляет он.

С помощью технологии нейронно-интегрального дизайна команда Клайтса нашла способ, как распространить работу человеческой нервной системы на синтетический мир и наоборот. В центре лаборатории размещена беговая дорожка, оснащенная приборами, которые замеряют, как много сил прилагает человеческое тело во время бега. Над ней установлены камеры фиксации движения, которые следят за тем, как именно люди сгибают свои суставы и сокращают мышцы. Эти данные помогают разработать систему, которая призвана помочь людям бегать или ходить быстрее или более эффективно.

Разработчики стремятся вынести возможности технологии за пределы биологических. «Нормальность» становится почти ругательным словом.

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«Профессор Хью Герр описал мечту, которую я разделяю, о дне, когда можно будет одеть экзоскелет, бежать через лес со скоростью 20 миль в час целый день и не устать. Это было бы очень волнующе и красиво, это тот вид опыта, который люди сейчас не способны получить», - говорит Клайтс.

Он добавил, что также экзоскелеты создаются для того, чтобы помочь "медработникам и официантам, которые целый день проводят на ногах».

«Сейчас можно использовать грузоподъемник, чтобы поднимать тяжелые вещи. Но если можно будет сделать это же с помощью экзоскелета, вероятно, это позволило бы людям лучше выполнять поставленные задачи», - убежден Клайтс.

По его словам, главная задача сегодня – это уменьшить неповоротливые, огромные современные экзоскелеты и превратить их в определенного рода спецодежду, которая максимально будет сотрудничать с телом человека.

В свою очередь, соучредитель «Фонда ответственной роботехники» профессор Ноэль Шарки выразил опасения из-за технологии, которая позволит людям непрерывно и долго работать.

«Можно создать экзоскелеты для строителей, которые позволят людям меньше физически уставать. Но более длительный период работы будет истощать их умственно. И у нас нет средств это не допустить», - сказал он.

«Мы разрабатываем эти системы, а потом думаем, как их можно неправильно использовать. Нам нужно разработать этику с самого начала. Я бы создал экзоскелеты, которые автоматически выключались бы после шести часов работы», - добавил Шарки.

В свою очередь, Клайтс против любого ограничения технологии: «Мы не отказываемся от автомобилей лишь потому, что некоторые люди садятся за руль пяными».