Twitter усложнит процедуру регистрации в сервисе
15:32, 27 июня 2018Наука и IT
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Такие меры соцсеть введет, чтобы ограничить платформу от спама и спам-ботов.
Иллюстрация / REUTERS
Twitter будет требовать обязательное подтверждение регистрации новых аккаунтов через e-mail и телефонные номера.
"Это важное изменение для защиты от людей, которые пытаются воспользоваться нашей открытостью", - говорится в блоге компании.
Такие меры соцсеть введет, чтобы ограничить платформу от спама и спам-ботов.
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Только в мае технические специалисты микроблога еженедельно блокировали около 10 миллионов фейковых пользователей.
Нововведение начнет действовать до конца года.
Ранее социальная сетьInstagram объявила о запуске сервиса для просмотра длинных видео, который получил название IGTV. Пользователи смогут загружать видео продолжительностью до часа. Эксперты считают, что отныне Instagram бросит серьезный вызов YouTube.
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