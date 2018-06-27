Twitter усложнит процедуру регистрации в сервисе

Такие меры соцсеть введет, чтобы ограничить платформу от спама и спам-ботов.

Twitter будет требовать обязательное подтверждение регистрации новых аккаунтов через e-mail и телефонные номера.

"Это важное изменение для защиты от людей, которые пытаются воспользоваться нашей открытостью", - говорится в блоге компании.

Такие меры соцсеть введет, чтобы ограничить платформу от спама и спам-ботов.

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Только в мае технические специалисты микроблога еженедельно блокировали около 10 миллионов фейковых пользователей.

Нововведение начнет действовать до конца года.

Ранее социальная сетьInstagram объявила о запуске сервиса для просмотра длинных видео, который получил название IGTV. Пользователи смогут загружать видео продолжительностью до часа. Эксперты считают, что отныне Instagram бросит серьезный вызов YouTube.