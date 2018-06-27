Facebook отменил запрет на рекламу криптовалют

09:01, 27 июня 2018
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом сообщается в блоге компании. Теперь такие рекламные объявления могут быть опубликованы после предварительной модерации.

Соцсеть подчеркнула, что реклама ICO и бинарных опционов все еще под запретом.

Запрет на рекламу криптовалют Facebook ввел в январе 2018 года. Вслед за ней такие же меры приняли Twitter и Google.

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Теги: #Facebook#реклама#криптовалюта