Facebook отменил запрет на рекламу криптовалют
09:01, 27 июня 2018Наука и IT
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Запрет на рекламу криптовалют Facebook ввел в январе 2018 года.
Иллюстрация / REUTERS
Facebook снял запрет на рекламу криптовалют в социальной сети.
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Об этом сообщается в блоге компании. Теперь такие рекламные объявления могут быть опубликованы после предварительной модерации.
Соцсеть подчеркнула, что реклама ICO и бинарных опционов все еще под запретом.
Запрет на рекламу криптовалют Facebook ввел в январе 2018 года. Вслед за ней такие же меры приняли Twitter и Google.
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