Facebook начнет показывать видеорекламу в Messenger

Пользователи в свое время весьма агрессивно восприняли появление видеорекламы в приложении Facebook.

С понедельника, 26 июня, в приложении Messenger для iOS и Android появится видеореклама, причем с автоматическим воспроизведением.

Миллионы пользователей уже постепенно свыклись к самому факту наличия рекламы в приложении Messenger, которое представляет доступ к сервису обмена сообщениями Facebook на смартфонах и планшетах. Но теперь эта реклама станет намного более навязчивой, пишет НВ со ссылкой на Recode.

Читайте такжеНачало заката: журналисты рассказали о сокращении аудитории Facebook

Кроме статической рекламы появится и видеореклама, причем с автоматическим воспроизведением. Эксперты отмечают, что это вполне логичный ход для Facebook, поскольку компания постепенно исчерпывает пространство для размещения рекламы в основном приложении.

Эксперты также отмечают, что пользователи в свое время весьма агрессивно восприняли появление видеорекламы в приложении Facebook, в результате шумихи компания была вынуждена добавить в меню пункт отключения автоматического воспроизведения видео.

Пока неизвестно, будет ли этот пункт изначально встроен в Messenger, когда будет выпущено обновление с поддержкой видеорекламы.

По словам Стефаноса Лукакоса, который отвечает за рекламу в Messenger, компания намерена осуществлять мониторинг реакции пользователей. Лукакос утверждает, что появление статической рекламы в мессенджере никак не отразилось на активности пользователей. "С видео может быть иначе, но мы все же верим в то, что все будет хорошо", - заявил Лукакос.