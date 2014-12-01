Ученые обнаружили новые структуры в радиационном поле Земли

Результаты своих исследований авторы опубликовали в журнале Nature, а кратко с ними можно ознакомиться на сайте Колорадского университета в Боулдере, передает Lenta.ru.

Впервые о радиационном поясе Земли стало известно в 1958 году. Его открыла группа ученых во главе с американским физиком Джеймсом Ван Алленом. Они сообщили об обнаружении двух колец (внешнего и внутреннего), расположенных на высоте до примерно 40 тысяч километров над поверхностью Земли и опоясывающих ее.

В 2013 году с помощью пары спутников НАСА RBSP (Van Allen Probes) ученые сообщили о наличии третьего, промежуточного, кольца между внешним и внутренним слоями радиационного пояса. В зависимости от солнечной активности, радиационный пояс (то есть его кольца) может менять свои размеры. Эта область магнитосферы Земли предотвращает попадание опасных для жизни высокоэнергетических заряженных частиц на Землю.

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В новом исследовании специалисты сообщили об открытии четвертой кольцевой структуры в поясе. «Щит» находится на высоте более 11,5 тысячи километров над поверхностью Земли между ранее открытыми внешним и промежуточным кольцами. Он не дает высокоэнергетичным электронам, движущимся с околосветовой скоростью, проникнуть в атмосферу планеты.

Ранее ученые полагали, что такие быстрые электроны все же проникают в атмосферу Земли, но из-за взаимодействия с ее молекулами не достигают поверхности планеты. Теперь физики собираются подробнее исследовать новую структуру и среди множества гипотез, пытающихся объяснить ее природу, определиться с правильной.