Ученые обнаружили зависимость памяти и группы крови

Американские ученые обнаружили еще один фактор риска страшного заболевания - группу крови, передает Світ24.

Как считают исследователи из University of Vermont, группа крови влияет на возможность потери памяти, как следствие, развития деменции (лат. dementia - безумие, - ред.), наряду с другими факторами риска, вроде нарушение баланса питательных веществ, инфекций и т.д. Оказалось, что люди, которые имеют редкую группу крови - четвертую - значительно чаще сталкиваются с опасностью деменции.

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Такой вывод американские ученые сделали на основе наблюдений за более чем 30 000 человек. Также удалось установить, что если у человека есть высокий уровень фактора свертывания крови VIII, то риск развития когнитивных нарушений у него вырастает на целых 24%. Чаще всего, повышенный фактор VIII наблюдается именно у людей с четвертой группой крови.

Правда, обладателям четвертой группы крови не стоит паниковать и ждать наступления деменции, так как у этой болезни есть и другие факторы риска. Однако, этим людям все-таки стоит проявлять большую внимательность к работе мозга и памяти. Известно, что болезнь Альцгеймера является необратимой, но на начальной стадии ее развитие можно ощутимо затормозить с помощью разного рода методик и медикаментов.