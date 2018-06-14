Ученые: мозг некоторых людей воспринимает музыку как общение

Эмпатичные люди не только наслаждаются музыкой, но и "общаются" с ней, установили ученые.

Международная группа ученых провела эксперимент, в котором показала, что эмпатичные люди воспринимают музыку иначе, чем те, кто не склонен к сопереживанию. Работа опубликована в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience.

Как сообщает Naked Science, в опыте участвовали 20 студентов Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Все заполнили анкету Interpersonal Reactivity Index (IRI), определяющую уровень эмпатии. Вместе с тем они прошли музыкальный тест. Во время сканирования МРТ участники слушали четыре типа песен: знакомые понравившиеся, знакомые непонравившиеся, незнакомые понравившиеся и незнакомые непонравившиеся. Ученые следили за реакцией мозга.

Они обнаружили, что полосатое тело эмпатичных людей более активно во время прослушивания знакомых мелодий вне зависимости от того, нравятся они им или нет. Полосатое тело вовлечено в систему вознаграждения и сопряжено с положительными эмоциями. Нарушение его работы может привести к зависимостям.

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Также повышенной активностью отличались латеральная и медиальная зоны префронтальной коры, которые регулируют социальное поведение, и височно-теменной узел, задействованный при оценке и понимании чужого поведения. Исследователи отмечают, что обычно эти зоны активны во время общения с другими людьми. Они предполагают, что для эмпатичных личностей музыка может служить симуляцией общения даже тогда, когда никого нет рядом.

"Это исследование - еще одно доказательство того, что обработка музыки может объединяться с когнитивными механизмами, которые первоначально развивались для содействия социальным взаимодействиям", - прокомментировал исследование один из авторов.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году в США впервые с 2011 года на виниле и CD продали больше музыки, чем в интернете.