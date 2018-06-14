Ученые: мозг некоторых людей воспринимает музыку как общение

20:27, 14 июня 2018
Наука и IT
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При восприятии музыки мозг может задействовать механизмы, предназначенные для социального взаимодействия / Фото УНИАН

Международная группа ученых провела эксперимент, в котором показала, что эмпатичные люди воспринимают музыку иначе, чем те, кто не склонен к сопереживанию. Работа опубликована в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience.

Как сообщает Naked Science, в опыте участвовали 20 студентов Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Все заполнили анкету Interpersonal Reactivity Index (IRI), определяющую уровень эмпатии. Вместе с тем они прошли музыкальный тест. Во время сканирования МРТ участники слушали четыре типа песен: знакомые понравившиеся, знакомые непонравившиеся, незнакомые понравившиеся и незнакомые непонравившиеся. Ученые следили за реакцией мозга.

При прослушивании музыки у некоторых людей активны те же зоны мозга, что и во время общения с другими людьми / Frontiers in Behavioral Neuroscience

Они обнаружили, что полосатое тело эмпатичных людей более активно во время прослушивания знакомых мелодий вне зависимости от того, нравятся они им или нет. Полосатое тело вовлечено в систему вознаграждения и сопряжено с положительными эмоциями. Нарушение его работы может привести к зависимостям.

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Также повышенной активностью отличались латеральная и медиальная зоны префронтальной коры, которые регулируют социальное поведение, и височно-теменной узел, задействованный при оценке и понимании чужого поведения. Исследователи отмечают, что обычно эти зоны активны во время общения с другими людьми. Они предполагают, что для эмпатичных личностей музыка может служить симуляцией общения даже тогда, когда никого нет рядом.

"Это исследование - еще одно доказательство того, что обработка музыки может объединяться с когнитивными механизмами, которые первоначально развивались для содействия социальным взаимодействиям", - прокомментировал исследование один из авторов.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году в США впервые с 2011 года на виниле и CD продали больше музыки, чем в интернете.

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