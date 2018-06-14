В работе мессенджера Whatsapp произошел масштабный сбой

Больше всего сбой затронул жителей Европы.

Пользователи Whatsapp массово жалуются на сбои в работе мессенджера.

Больше всего пострадали жители западной Европы, южной Африки и Океании. Об этом свидетельствуют данные сервиса для отслеживания сбоев Downdetector.

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Так, больше всего сообщений о проблемах с мессенджером зафиксировали из Германии, Нидерландов, Бельгии, Франции, Испании, Австрии, Словакии, Чехии и др. Также сбои зафиксировали в Израиле, ОАЭ (Дубай), ЮАР, Сингапуре, Гонконге, Индии.

70% пользователей заявили, что у них возникли проблемы с подключением, а 29% пожаловались, что не могут получать или отправлять сообщения.

По данным сервиса проблемы в работе мессенджера начались около 8.00.

Как сообщал УНИАН, 5 июня в работе Instagram по всему миру произошел масштабный сбой.