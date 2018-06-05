iOS 12, watchOS 5 и новая Mac OS Mojave: какие новинки показала Apple на конференции WWDC 2018 (фото, видео)

На конференции WWDC 2018 компания Apple презентовала новые операционные системы iOS 12, watchOS 5, Mac OS Mojave.

На конференции WWDC 2018 компанией Apple были представлены новинки в сфере программного обеспечения - новые программы и обновленные операционные системы. Вместе с тем компания не представила ни одного нового гаджета.

Полное видео конференции WWDC 2018

iOS 12

В iOS 12 ускорен запуск приложений на 40%, клавиатура работает на 50% быстрее, камера – на 70% быстрее. И это также на старых девайсах. Кроме этого, в операционные системе появились Memoji. Также была представлена новая функция сообщений в iOS 12 - сгруппированные сообщения. В iMessage появились новые эффекты для Fun Camera. Можно добавить к селфи текст, стикеры или анимодзи.

Кроме того, компания усовершенствовала режим "не беспокоить". Теперь есть режим "не беспокоить, пока сплю", который прячет сообщения и лишний раз не беспокоит. Таким образом все сообщения будут показаны после пробуждения.

Обновлено приложение iBooks. Теперь он называется Apple Books и получил новый дизайн. Также было переработано приложение Stocks (Акции).

Siri

Также компания изрядно усовершенствовала голосового помощника Siri. Отныне к каждому приложению можно добавить быстрые обращения к Siri. Например, можно сделать запрос в голосовом помощнике, который переправит его на любой гаджет. Если пользователь спросит "Siri, где мои ключи?", То Siri заставит брелок для ключей запищать. Также новая функция "Ярлыки" Siri поможет делать вам напоминания, например, не забыть взять таблетки.

watchOS 5

Представлена watchOS 5. Новая ОС для умных часов поможет стать подвижней и активней. Помимо прочего, в watchOS 5 можно будет вызвать друзей на 7-дневное соревнование. Появилась функция автоматического обнаружения тренировки.

В watchOS 5 появилось приложение Walkie-Talkie, позволяюща отправлять небольшие звуковые заметки. Другими словами, это что-то похожее на рацию. Работает с помощью сети или Wi-Fi.

Mac OS Mojave

Новая версия macOS будет называться Mojave (Мохаве. – пустыня на юго-западе Соединенных Штатов Америки. – Ред.). В новой операционной системе появился настоящий Темный режим.

В macOS Mojave, помимо прочего, появилась функция Desktop Stacks, которая автоматически очистит (упорядочит) Рабочий стол. Также появились новые инструменты для создания скриншотов и скринкаст (запись видео с экрана). Также значительно доработана система безопасности в Safari.