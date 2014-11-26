В РФ хотят заменить более половины программного обеспечения российскими аналогами

При правильных действиях со стороны государства доля используемого в РФ зарубежного программного обеспечения (ПО) может быть сокращена за три года до 35-40%.

Такое мнение высказал в беседе с корр. ТАСС глава Фонда информационной демократии, бывший заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Илья Массух.

"Сейчас зависимость от иностранного ПО у нас составляет 95%, это следует из отчета Минкомсвязи. Если снизить ее процентов до 35-40, это будет хороший результат. Если все правильно делать, то за три года, думаю, это можно сделать без серьезных катаклизмов", - сказал Массух, подчеркнув, что полностью отказываться от иностранного ПО не нужно, но критичные компоненты "хорошо бы заменить".

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"Заменить тот же Oracle на базу данных российского производства - это вопрос одного года, не больше. Никаких сверхусилий для этого не требуется. Тот потенциал, который есть у российских компаний, позволяет уверенно планировать эту работу", - считает Массух. Кроме того, по его мнению, отечественным разработчикам нужно активнее использовать возможности свободного программного обеспечения, создаваемого по принципу открытого кода, и применять эти наработки в создании собственного ПО.

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Для создания собственного ПО (операционных систем, баз данных), по мнению Массуха, достаточно было бы не более 4 млрд рублей в год, заявленную главой Минкомсвязи цифру в 40 млрд рублей он считает завышенной. "Для того чтобы создать в России электронное правительство с нуля, требовался 1 млрд рублей в год, включая все статьи расходов. А здесь - только софт. Для создания тех десяти компонентов, о которых говорит министр, достаточно вливания 100 млн в год на каждое направление", - полагает эксперт.