Цукерберг снова под ударом: СМИ узнали, как производители смартфонов зарабатывают на пользователях Facebook

11:25, 04 июня 2018
Наука и IT
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REUTERS

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Об этом пишет The New York Times. По данным издания, соцсеть в течении последних десяти лет заключила множество соглашений с крупными производителями электронных устройств, которые позволяют компаниям получить доступ к данным пользователей Facebook.

При этом, по мнению экспертов, производители смартфонов получили доступ к данным не только пользователей Facebook, но и их друзей.

Как отмечается, эти соглашения ставят под сомнение соблюдение компанией Марка Цукерберга правил защиты данных пользователей.

Как сообщал УНИАН, ранее Цукерберг в Европарламенте извинился за утечку данных пользователей Facebook.

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Теги: #Facebook#смартфоны#Цукерберг#утечка информации