С 2019 года все выпущенные модели iPhone будут иметь OLED-экраны - СМИ

Экраны новинок должны обеспечить более глубокий черный цвет и более высокую контрастность, чем ЖК-дисплеи.

Компания Apple планирует использовать OLED-дисплеи для всех моделей iPhone, которые должны выпустить в следующем году.

Таких моделей должно появиться три, пишет "Новое время" со ссылкой на корейские СМИ.

Это означает, что экраны новинок должны обеспечить более глубокий черный цвет и более высокий контраст, чем ЖК-дисплеи. В частности, Samsung Galaxy S9, Google Pixel 2 и другие флагманские модели поставляются с OLED-экранами. Модель iPhone X была первым телефоном от Apple c OLED-экраном.

"Apple решила встроить OLED во все новые модели iPhone в 2019 году. Однако, в случае, если телефонов будет больше, чем три, можно ожидать гаджет с ЖК-дисплеем", – сообщает источник в Южной Корее.

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Также отмечается, что все три смартфона должны получить систему фронтальных камер TrueDepth и поддержку технологии Face ID.

Добавим, что, если слухи о новых iPhone окажутся правдой, производителей традиционных ЖК-экранов ждут серьезные убытки. Уже на фоне слухов у многих производителей снизилась стоимость акций. Например, Japan Display подешевела на десять процентов, а Sharp на четыре.

Ранее сообщалось, что Apple разрабатывает обновление для чипа NFC, которое позволит использовать iPhone для разблокировки дверей и подтверждения личности. По данным источника, новая функциональность будет представлена в следующем месяце.