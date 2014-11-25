NASA опубликовало сверхчеткое фото покрытого льдом спутника Юпитера

На картинке довольно подробно видно, как сателлит планеты покрыт льдом, передает ТСН со ссылкой на NASA.

Мозаичное цветное изображение луны Юпитера было получено еще в конце 1990-х годов с помощью космического аппарата "Галилео". После обработки изображения современными методами большую часть Европы можно наблюдать в высоком качестве в реалистичном цвете.

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Вариации цвета по всей поверхности спутника связаны с геологическими особенностями. Например, участки, которые изображены синим или белым, содержат относительно чистый водяной лед.

Европа - один из четырех крупнейших спутников Юпитера, по размерам меньше Луны. Поверхность Европы покрыта слоем льда. Ряд ученых предполагает, что под ледяной коркой - жидкий океан, в котором возможна жизнь.