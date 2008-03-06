Ученые изобрели ускоритель интернета

Уэльские ученые разработали технологию, позволяющую обеспечить широкополосный доступ в интернет на скорости, в сто с лишним раз превышающей обычную нынешнюю, пишет The Inquirer. Пользователи смогут за минуту скачивать около 15 файлов с фильмами.

Технология работает на имеющейся оптоволоконной инфраструктуре. Кроме того, она позволит сделать выделенное подключение дешевле на 75 процентов. Впрочем, исследователи не смогли уточнить, сколько именно будет стоить модем для подключения к Сети с использованием их технологии.

Изобретение стало результатом исследований, проводимых на грант в миллион евро, выделенный на три года Евросоюзом.

Ученые отмечают, что на внедрение новой технологии понадобится около пяти лет.

Лента.ру