Первый иммигрант в космосе: межзвездный астероид поселился на орбите Юпитера

Изучение "межзвездного иммигранта", по мнению астрономов, поможет понять, как эволюционировала Солнечная система.

Астрономы обнаружили первый астероид, который прилетел из межзвездного пространства в Солнечную систему и остался там.

Сейчас небесное тело находится на орбите Юпитера, сообщается в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, передает N+1.

Исследователи пришли к выводу, что 2,1-километровый астероид (514107) 2015 BZ509, мог прилететь из внешнего космоса и, вероятно, остался в Солнечной системе насовсем.

Астрономы под руководством Фати Намуни (Fathi Namouni) из Университета Лазурного берега обратили внимание на то, что, в отличие от большинства троянских астероидов Юпитера, 2015 BZ509 вращается вокруг Солнца по ретроградной орбите - то есть движется в противоположную сторону. До сих пор причина наблюдаемого явления оставалась загадкой для ученых.

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"Если бы 2015 BZ509 был рожден в нашей системе, он должен был бы двигаться в том же направлении, что и другие планеты и астероиды, появившиеся из первоначального облака газа и пыли", - комментирует Намуни.

Исследователи провели симуляцию, в которой определили, как менялась траектория полета 2015 BZ509 за всю историю существования Солнечной системы. Модель показала, что все 4,5 миллиарда лет небесное тело двигалось в ретроградном направлении, а значит не могло родиться в том же облаке, что Земля и другие планеты.

"Миграция астероидов из других звездных систем происходит потому что Солнце изначально сформировалось в плотном скоплении, где у каждой звезды была своя система планет и астероидов", - отмечает Хелена Морэ (Helena Morais), один из авторов работы. И

Изучение "межзвездного иммигранта", по мнению астрономов, поможет понять, как эволюционировала Солнечная система.

В прошлом году ученые впервые обнаружили Оумуамуа - межзвездный астероид, который прилетел из-за пределов нашей планетной системы. Однако он оказался лишь временным гостем - Оумуамуа движется по незамкнутой гиперболической траектории со скоростью около 26 километров в секунду и скоро покинет Солнечную систему.