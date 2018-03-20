Астрономы изучили происхождение уникального межзвездного астероида Оумуамуа

Анализ Оумуамуа показал, что он является каменистым астероидом и никаких признаков комет у него обнаружено не было.

Ученые из Университета Скарборо изучили первый обнаруженный межзвездный астероид, достигший Солнца, 1I/Оумуамуа и заявили о том, что он, вероятно, был сформирован в далекой двойной системе.

Выводы исследователей были опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, передает Naked Science.

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Как отмечают ученые, в звездных системах, похожих на Солнечную, гравитационное влияние может выбрасывать за пределы небольшие тела, но в таком случае они, вероятнее всего, будут кометами, поскольку они слабее притягиваются к звезде и обладают менее устойчивыми орбитами.

Вместе с тем, анализ Оумуамуа показал, что он является каменистым астероидом и никаких признаков комет у него обнаружено не было.

Ученые предполагают, что в общем пуле таких небольших межзвездных странников Млечного Пути должны доминировать тела, выброшенные не зрелыми системами, а молодыми, – ранние объекты газопылевых облаков, результаты столкновения зародышей планет. А если речь идет о тесной двойной звездной системе с ее переменчивыми гравитационными полями, то она выбрасывает каменистых тел в количестве, сравнимом с ледяными кометами. Из такой системы, по мнению исследователей, скорее всего, прилетел к нам и Оумуамуа.

Ранее УНИАН сообщал, что NASA впервые обнаружило в Солнечной системе межзвездный астероид. После подробного изучения астероида, который астрономы обнаружили в октябре 2017 года, пришли к выводу, что он происходит из другой звездной системы.

Астероид обладает необычной сигарообразной формой: его длина составляет около 400 метров, что в 10 раз больше, чем ширина. Подобная форма никогда не встречалась у комет или астероидов Солнечной системы.