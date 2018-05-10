Uber планирует открыть сервис по доставке еды с помощью дронов
18:33, 10 мая 2018Наука и IT
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Доставка еды будет осуществляться в интервале от пяти до 30 минут.
Иллюстрация / REUTERS
Uber в тестовом режиме запустила доставку еды с помощью дронов в американском городе Сан-Диего.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на гендиректора компании Дари Хосровшахи.
По его словам, доставка еды будет осуществляться в интервале от пяти до 30 минут.
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Испытания пройдут в рамках американской программы по стимулированию развития тестирований летающих дронов, одобренной президентом США Дональдом Трампом.
Вместе с Uber в программе, одобренной американскими властями, принимают участие Alphabet, FedEx, Intel и Qualcomm.
Напомним, Uber планирует в новой версии скрыть места посадки и высадки пассажиров.
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