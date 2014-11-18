Financial Times: Объект 2014-28E – космический мусор или российский истребитель спутников?

Эта история, возможно, началась еще во времена холодной войны. Западные космические агентства отслеживают таинственный объект, запущенный российскими военными, который вызывает опасения по поводу того, что Кремль мог возродить свой остановленный проект по уничтожению спутников, пишут Сэм Джоунс и Кэтрин Хилл в своей статье, которая называется «Объект 2014-28E – космический мусор или российский истребитель спутников?», опубликованной в британской газете Financial Times.

В течение нескольких недель астрономы-любители и наблюдатели за спутниками в России и на Западе следят за необычными маневрами объекта 2014-28E, который направляется к другим российским космическим объектам. Кульминация наступила в прошедшие выходные, когда объект сблизился с остатками ракетной ступени, которая вывела его в космос.

Изначально этот объект классифицировали как космический мусор, выведенный на орбиту в мае российской ракетой, которая была запущена с целью добавить три дополнительных спутника связи «Родник» к существующей военной группировке. Американские военные, которые сейчас следят за ним, присвоили ему номер 39765 по классификации NORAD .

Какая цель у этого объекта, неизвестно, и он может быть гражданским. Это может быть проект по сбору космического мусора, например. Или же это может быть средство для ремонта или дозаправки существующих спутников. Но интерес к объекту вырос, поскольку Россия не объявляла о его запуске, а также потому что он совершает очень активные и точные движения в небе.

Россия официально законсервировала свою программу по созданию противоспутникового оружия «Истребитель спутников» после того как упал железный занавес, но знания и опыт остались. На самом деле, военные чиновники публично заявляли в прошлом, что они возобновят исследования в случае ухудшения отношений с США из-за договоров о противоракетной обороне. В 2010 г. Олег Остапенко, командующий космическими войсками, а ныне возглавляющий российское космического агентство, заявил, что Россия вновь занялась разработкой «инспекционных» и «ударных» спутников.

Министерство обороны РФ не отреагировало на просьбу прокомментировать ситуацию.

«Что бы это ни было, [Объект 2014-28E] это похоже на экспериментальный образец», – сказала Патрисия Льюис, сотрудник британского аналитического центра Chatham House и эксперт по вопросам космической безопасности. «У него могут быть разные функции, как гражданские, так и военные. Возможно, у него есть какое-то устройство для захвата. Или кинетические шарики, чтобы обстреливать другие спутники. Или, возможно, он способен проводить противоспутниковые кибератаки или создавать преднамеренные радиопомехи».

Через неделю после того как космический корабль Европейского космического агентства «Розетта» высадил зонд на комете, перемещения 2014-28E могли показаться незначительными, но они подчеркивают тот факт, что военные стратеги все больше обеспокоены милитаризацией космоса, даже если пока это не придается огласке.

Способность нарушать или ухудшать качество спутниковой связи противника считается важным элементом военного потенциала с тех пор как началась космическая гонка, но, после падения железного занавеса, большинство секретных исследовательских проектов СССР и США, над которыми работали инженеры, тихо отложили в долгий ящик. В последние годы, тем не менее, снова возник интерес к космическим вооружениям.

«Было бы странно, если бы космос остался той единственной сферой, которую не прибрали к своим рукам военные», – сказала г-жа Льюис. Кибератаки на спутники уже стали реальностью. На прошлой неделе хакеры, связанные с правительством Китая, проникли в американскую федеральную систему метеоспутников, уточнила эксперт.

В прошлом Россия возглавляла усилия по разработке и заключению международного договора, запрещающего размещать оружие в космосе, однако эти попытки не увенчались успехом.

На фоне быстрого прогресса других стран и ухудшения отношений между Москвой и Западом в последнее время, планы по возобновлению программы «Истребитель спутников» имеют смысл со стратегической токи зрения, сказал один российский военный эксперт.

Еще в 2007 г. китайцы показали, что они способны сбивать спутники с помощью ракет, а в 2008 г. США продемонстрировали такие же возможности.

Совсем недавно, в мае этого года, китайский спутник «Шицзянь-15» начал совершать весьма необычные маневры в космосе, а потом осуществил перехват другого китайского спутника «Шицзянь-7».

«Этот эксперимент был связан с возможностью использования удаленного рычага захвата и проведения операций вблизи объекта», – сказал Макс Уайт, член астрономической группы Кеттеринга, которая стала известной в 1960-е годы, когда установила место запуска советских разведывательных спутников. «В обоих случаях могут быть мирные и военные нюансы. Первый вариант может предполагать дозаправку в космосе, а второй – вывод из строя активной полезной нагрузки, принадлежащей иностранному государству, причем без создания облака космического мусора».

«О том, считают ли россияне необходимым продемонстрировать такие возможности, можно поспорить», – добавил г-н Уайт. Он также следит за передвижениями объекта 2014-28E.

Свидетельством того, что перспектива быстрого развития противоспутниковых технологий вызывает обеспокоенность в мире, стало то, что ракетные испытания, который Китай проводил в этом году, вызвали необычайно резкую реакцию Пентагона. Власти США заявили, что они более чем уверены, что запуск ракет в июле был испытанием оружия наземного базирования, поражающего спутники, обвинив китайцев в «дестабилизирующих действиях». Испытания, проведенные Китаем, позже осудили и в ЕС.