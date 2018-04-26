Facebook отказался давать показания в Палате представителей США

Однако в Facebook отметили, что готовы к диалогу с конгрессменами.

Социальная сеть Facebook отклонила приглашение дать показания на слушании в четверг Палаты представителей Конгресса США о скандале с утечкой данных более 87 млн пользователей.

Об этом сообщает Reuters.

"Компания заявила, что, несмотря на то, что она не явится на слушании, она ожидает продолжительного диалог с конгрессменами насчет твердой приверженности Facebook быть платформой для всех идей и мнений", - говорится в сообщении.

Alphabet Inc и Twitter Inc также были приглашены для дачи показаний. Пока компании не комментируют ситуацию.

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Также дать показания соцсеть призывает Европарламент в Брюсселе. Facebook игнорирует приглашение.

Неделю назад основатель Facebook Марк Цукерберг дал показания в Сенате США. Беседа длилась около 5 часов: Цукерберг извинялся и говорил о шагах, которые компания планирует предпринять для повышения конфиденциальности пользователей и защиты их персональных данных.

Напомним, что социальная сеть Facebook фигурирует в скандале с компанией Cambridge Analytica, которая могла незаконно получить данные миллионов пользователей соцсети и повлиять на выборы многих стран мира, в том числе и американские 2016 года, так как работала с предвыборным штабом Дональда Трампа.