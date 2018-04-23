Астрономы обнаружили сверхтемную планету, которая поглощает до 99% света

Новая планета находится в созвездии Льва и вращается вокруг желтого карлика примерно в 466 световых годах от Земли.

Группа астрономов из Великобритании обнаружила планету, поглащающую от 97 до 99% видимого света.

Планета WASP-104b относится к классу горячих юпитеров. Об этом сообщает republic со ссылкой на Science Alert.

Горячими юпитерами называют планеты, масса которых сравнима с массой Юпитера, находящиеся очень близко к своим звездам (на удалении от них примерно в 10 раз меньшем, чем расстояние от Меркурия от Солнца) и совершающие полный оборот примерно за 10 дней. Горячие юпитеры составляют большинство из известных сейчас экзопланет – из-за того, что у них маленький период обращения и большие размеры, их легче всего увидеть, когда они проходят по диску звезды и меняют ее яркость.

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Новая планета находится в созвездии Льва и вращается вокруг желтого карлика примерно в 466 световых годах от Земли. Период ее обращения совпадает с периодом вращения вокруг звезды, поэтому планета все время повернута к ней одной и той же стороной.

Из-за этого направленная к звезде сторона раскаляется до температур в несколько тысяч кельвинов, из-за чего на ней не могут образовываться облака, которые очень хорошо отражают свет (например, из-за этого Венера является самой яркой звездой на земном небе). Вместо этого там образовываются атомарный калий и натрий, которые обладают способностью не отражать, а наоборот поглощать свет.

Обычно горячие юпитеры поглощают около 60% света. В случае с WASP-104b это значение намного больше из-за того, что планета находится намного ближе к своей звезде (и разогревается сильнее) – полный оборот она делает всего за 1,75 дня.

Сейчас самой черной планетой считается TrES-2b, которая поглощает до 99,9% света. Авторы новой работы подчеркивают, что WASP-104b, возможно, поглощает даже больше – для этого необходимы дальнейшие более подробные наблюдения.