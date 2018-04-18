За хлебом с «ветерком»: голландская компания PAL-V выпустила летающий автомобиль (видео)

10:00, 18 апреля 2018
Наука и IT
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Максимальная скорость на дороге достигает 160 км/ч, а в воздухе - 180 км/час. Полного бака машине хватает на 450 км пути на земле и почти 500 км в воздухе.

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Производитель планирует доставку первых автомобилей заказчикам в 2019 году.

По условиям договора клиенты должны пройти курс обучения в летной школе PAL-V.

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Теги: #техника#автомобиль#вертолет