За хлебом с «ветерком»: голландская компания PAL-V выпустила летающий автомобиль (видео)

В Голландии выпустили летающий автомобиль PAL-V Liberty.

Своим видом машина напоминает гибрид автомобиля и вертолета. Салон авто рассчитан на двух человек.

Максимальная скорость на дороге достигает 160 км/ч, а в воздухе - 180 км/час. Полного бака машине хватает на 450 км пути на земле и почти 500 км в воздухе.

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Производитель планирует доставку первых автомобилей заказчикам в 2019 году.

По условиям договора клиенты должны пройти курс обучения в летной школе PAL-V.