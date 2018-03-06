Лыжи для автомобиля: как из полноприводного авто сделать снегоход (видео)

Американская компания TrackNGo представила систему, которая за считанные минуты модернизирует авто для движения снегом или грязью.

Такую систему можно поставить на любой полноприводный автомобиль.

Это есть подобие обуви для человека. Авто обувает на свои шины дополнительные гусеницы, а зажатое между двумя роликами колесо, вращает саму гусеницу и позволяет автомобилю выезжать из самых заснеженных мест.

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Разработчики утверждают, что водитель даже не почувствует изменений в управлении.

На снегу машина разгоняется до 65 километров. Стоимость полного комплекта таких шин стоит 25 тысяч долларов.