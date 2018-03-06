Лыжи для автомобиля: как из полноприводного авто сделать снегоход (видео)

12:15, 06 марта 2018
Наука и IT
1113

Это есть подобие обуви для человека. Авто обувает на свои шины дополнительные гусеницы, а зажатое между двумя роликами колесо, вращает саму гусеницу и позволяет автомобилю выезжать из самых заснеженных мест.

Читайте такжеСегодня в Украине потеплеет, местами пройдут дожди и снег (карта)

Разработчики утверждают, что водитель даже не почувствует изменений в управлении.

На снегу машина разгоняется до 65 километров. Стоимость полного комплекта таких шин стоит 25 тысяч долларов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#дороги#TrackNGo