Дуров готов пожертвовать миллионы долларов администраторам Proxy и VPN

Владелец Telegram выразил пользователям благодарность за поддержку и призвал их качать VPN.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что выплатит администраторам proxy и VPN-сервисов гранты миллионы долларов в рамках своего «Цифрового Сопротивления» - движения в защиту цифровых свобод и прогресса.

Об этом Дуров сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте», а также на собственном Telegram-канале. По его словам, гранты в поддержку цифровых свобод будут выплачиваться в биткоинах.

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«В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели. Призываю всех присоединяться и участвовать – настройкой прокси/vpn серверов или их финансированием», - заявил основатель Telegram.

Дуров также выразил благодарность за поддержку Telegram. По его словам, последние сутки показали, что в своей войне с прогрессом российская власть готова блокировать миллионы IP-адресов облачных хостингов, не считаясь с потерями сторонних проектов.

«Помимо этого, власти России борются и с независимыми сервисами proxy/VPN, многие из которых перестают работать (если это произошло, отключите прокси в настройках Telegram и попробуйте найти другой)», - добавил предприниматель.

Владелец Telegram отметил, что хотя российский рынок не составляет существенной доли пользовательской базы мессенджера (около 7% пользователей), он важен «по личным соображениям».

Как сообщал УНИАН, 16 апреля провайдеры начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram на территории России. Сегодня Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса, принадлежащие провайдерам Amazon Web Services и Google.