Opera VPN объявил о закрытии

16:13, 15 апреля 2018
Наука и IT
939
Opera VPN объявил о закрытии / иллюстрация inforesist

Об этом говорится в официальном заявлении.

Его создатели предложили пользователям перейти на другой, платный сервис SurfEasy и получить подписку на год с 80-процентной скидкой. Владельцы премиальных аккаунтов Opera VPN смогут получить годовую подписку бесплатно.

Читайте такжеКак обойти блокировку Telegram: VPN, Tor и анонимайзеры

Отметим, VPN - это виртуальная частная сеть, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений. Такие соединения работают поверх других сетей, например, интернета.

С помощью VPN можно обходить блокировки сайтов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #приложение Opera VPN#блокировка сайтов