Opera VPN объявил о закрытии

Сервис прекратит свою работу с 30 апреля.

С 30 апреля сервис Opera VPN для iOS и Android, который помогает обходить блокировки в сети Интернет, прекратит свою работу.

Об этом говорится в официальном заявлении.

Его создатели предложили пользователям перейти на другой, платный сервис SurfEasy и получить подписку на год с 80-процентной скидкой. Владельцы премиальных аккаунтов Opera VPN смогут получить годовую подписку бесплатно.

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Отметим, VPN - это виртуальная частная сеть, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений. Такие соединения работают поверх других сетей, например, интернета.

С помощью VPN можно обходить блокировки сайтов.