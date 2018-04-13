Без паники: Дуров пообещал встроить методы обхода блокировки в мессенджер Telegram

Он также призвал не переустанавливать приложение, а следить за его обновлениями.

Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировки, которые не требуют действий от пользователей.

Об этом он написал на своей странице в соцсети. При этом Дуров не гарантировал 100-процентной роботы мессенджера без помощи сторонних приложений.

Читайте также"Дуров, введи войска!": в соцсетях отреагировали на блокировку Telegram в России"Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей, однако 100%-ая доступность сервиса без VPN не гарантирована", - написал основатель Telegram.

Он также заверил, что независимо от блокировки мессенджер охранит возможность рассылать уведомления российским пользователям, информируя о развитии ситуации.

Дуров также обратил внимание, что не стоит переустанавливать Telegram при возникновении сбоев в его работе и нужно своевременно обновлять приложение.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля судья Таганского суда Москвы Юлия Смолина удовлетворила иск Роскомнадзора и постановила заблокировать мессенджер Telegram на территории России.

Роскомнадзор подал в суд иск с требованием заблокировать мессенджер Telegram после того, как Павел Дуров отказался предоставлять ФСБ ключи для шифрования информации.