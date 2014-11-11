В России остановили выпуск золотых смартфонов с изображением Путина из-за позиции Кремля

Выпуск позолоченных смартфонов Caviar Supremo Putin II с портретом президента России остановлен после того, как стало известно, что Владимир Путин не одобряет коммерциализацию своего образа. Об этом говорится в сообщении компании «Смарт Лакшери Групп», передает Lenta.ru.

Модель Supremo Putin II была анонсирована 10 ноября по цене 169 тысяч рублей. В тот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин не одобряет использования своего имени и изображения в коммерческих целях.

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Модель Supremo Putin II создавалась на основе iPhone 6, задняя панель которого покрыта анодированным золотом. На ней выполнено несколько гравировок: с портретом Путина, первыми словами гимна и гербом России. Технические характеристики модели остались такими же, как у iPhone 6.