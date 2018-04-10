В сети показали фото игрового смартфона Xiaomi Black Shark

На снимке видно заднюю панель смартфона с подключенным Bluetooth-геймпадом в верхней части.

В Китае сфотографировали игровой смартфон Xiaomi Black Shark, который, судя по всему, оснастят геймпадом.

На снимке видна задняя панель смартфона с подключенным Bluetooth-геймпадом в верхней части, пишет GizmoChina.

Похожая конструкция применяется в консоли Nintendo Switch: к ней с левой и правой сторон крепятся сменные контроллеры.

Также на задней панели "игрового" смартфона от Xiaomi можно заметить логотип Black Shark и двойную основную камеру со светодиодной вспышкой. Сама панель, вероятно, пластиковая - по снимку можно понять, что это не стекло и не металл.

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Так как сканер отпечатков пальцев отсутствует сзади, можно предположить, что его разместят под дисплеем формата 18:9. Кроме того, в смартфон встроят антенну со специальным X-образным дизайном, которая позволит пользователям не закрывать ее ладонями во время игры для улучшения сигнала.

Ожидается, что Black Shark получит OLED-экран с высокой частотой обновления. Предполагается, что смартфон будет поставляться в 128 ГБ и 256 ГБ вариантах хранения, которые соответственно будут иметь 6 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти. Он будет работать под управлением операционной системы на базе Android 8.0 Oreo, которая будет включать некоторые из основных функций оболочки MIUI.

Официальный дебют Xiaomi Black Shark ожидается 13 апреля 2018 года.