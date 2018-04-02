NASA профинансирует разработку новейших дронов для исследования космоса

Среди концепций, которые заинтересовали NASA – «боты-трансформеры» и биоботы для поддержки астронавтов.

Американское космическое агентство NASA профинансирует 25 инновационных проектов, направленных на разработку технологий, способных помочь в исследованиях космоса людьми или роботами.

Как сообщает издание Engadget, некоторые проекты отличаются особой изобретательностью. Концепт Shapeshifter, например, предполагает использование множества ботов, которые могут соединяться в различные формы для исследования поверхности Титана – спутника Сатурна. Подобный «трансформер», в зависимости от окружающей среды, сможет приобретать форму самолета, шара или торпеды.

Читайте такжеВласти США разрешили SpaceX запустить тысячи спутников для создания глобального интернета

Еще одно предложение – так называемый биобот, призванный облегчить жизнь астронавтам. Предполагается, что система жизнеобеспечения и припасы астронавта будут перенесены в отдельную роботизированную платформу, которая будет связана с со скафандром по принципу пуповины.

Система, как предполагается, очень сильно продлит возможный срок пребывания астронавтов за пределами базы.

Среди других проектов - Marsbee («рой» летающих ботов, которые могут сопровождать марсоходы), SPARROW (робот для исследования океанов на паровой тяге) и PROCSIMA (лучевая система для межзвездных миссий).

Сообщается, что предварительные инвестиции составят 125 тысяч долларов в течение 9 месяцев. На этом этапе необходимо выяснить, пригодны ли концепты к практической реализации. Если проект жизнеспособен, его команда может перейти ко второй фазе и продолжить свои разработки.

Напомним, 10 марта сотрудники космического агентства NASA в Лаборатории реактивного движения протестировали нового робота, которому дали название InSight («Интуиция»). Этот механический агрегат похож на небольшой кран, способный поднимать и переносить различные объекты – именно этим InSight и будет заниматься на Красной планете.