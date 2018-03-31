Автопилот Tesla Model X привел к гибели сотрудника Apple в Калифорнии

Компания не уточнила, распознал ли автопилот отбойник, однако отметила, что система несколько раз сообщала водителю об опасности с помощью аудио - и визуальных объявлений.

В компании Tesla выяснили, что во время недавней аварии в Калифорнии электрический автомобиль Model X был на автопилоте.

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23 марта автомобиль 38-летнего инженера компании Apple Уолтера Гуанга на шоссе близ города Сан-Хосе врезался в бетонный отбойник и загорелся. Водитель погиб на месте, передает Голос Америки.

За несколько минут до рокового столкновения, водитель включил систему автоматического управления. Компания не уточнила, распознал ли автопилот отбойник, однако сообщила, что система несколько раз сигнализировала водителю об опасности с помощью аудио - и визуальных объявлений.

Несмотря на это, водитель не приступил к вождению, ведь система не зафиксировала его рук на руле по крайней мере за 6 последних секунд до аварии. "У водителя было по крайней мере пять секунд и 150 метров беспрепятственного обзора на бетонный отбойник... но система авто свидетельствует, что никаких действий не было предпринято", - говорится в заявлении.

Также в компании отметили: причина, по которой столкновение было таким сильным, это то что перед отбойником не было специального защитного оборудования, что должно смягчить удар во время столкновения. Ведь за 11 дней до этой аварии там произошло другое дорожно-транспортное происшествие, и местная власть не успела поставить туда новый защитный барьер.

Недавно издание Popular Mechanics признало последнюю разработку компании Model 3 "автомобилем года".

Автопилот Tesla может тормозить, повышать скорость и поворачивать руль. В компании говорят, что на их авто с включенной системой автоматического управления водители имеют в 3,7 раз ниже шансы погибнуть в ДТП.

А после другой аварии в 2016 году во Флориде, когда автопилот Tesla не смог заметить грузовик и водитель погиб, компания ввела новые меры безопасности, которые заставляют авто останавливаться, если водитель отпускает руль на долгое время.