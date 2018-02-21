Хакеры взломали облако Tesla на Amazon и использовали его для майнинга

Они получили доступ к важным данным автопроизводителя, но криптовалюты оказались для них важнее.

Неизвестные хакеры взломали аккаунт Tesla на облачной платформе Amazon Web Service. Об этом сообщила компания RedLock, которая занимается кибербезопасностью и изучает угрозы в сфере облачного хранения данных.

Хакеры получили доступ к данным Tesla благодаря сервису Kubernetes от Google, который предназначен для управления приложениями. Учётная запись Tesla в Kubernetes не была защищена паролем, и в ней хранились сведения для доступа к хранилищу Tesla на AWS, говорят в RedLock.

По словам специалистов RedLock, хакеры могли завладеть любыми, в том числе критически важными данными Tesla, такими как телеметрия автомобилей и патенты. Однако вместо этого они использовали взломанные мощности для майнинга криптовалют.

При этом хакеры предприняли «меры безопасности», чтобы их было сложно обнаружить, отметили в RedLock: они настроили вредоносный скрипт с майнером так, чтобы он использовал незначительные мощности оборудования и не привлекал внимания. Свои IP-адреса злоумышленники скрыли с помощью сервиса Cloudflare.

Как много хакерам удалось намайнить таким способом, неизвестно. Обнаружив уязвимость, специалисты RedLock связались с Tesla, и компания исправила ситуацию. Данные клиентов не пострадали, заявил в разговоре с Fortune представитель Tesla.

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"Похоже, атака затронула только внутренние тестовые машины. Наше внутреннее расследование не выявило признаков нарушения конфиденциальности данных клиентов и защищённости автомобилей", - заявил представитель Tesla

В качестве вознаграждения Tesla выплатила RedLock $3133,7, максимальная сумма программы bug bounty у Tesla составляет $10 тысяч. Fortune указывает, что числа 1337 в размере вознаграждения — это отсылка в хакерскому жаргону leet, который стилизуется как 1337 и означает также elite (элита). В нём вместо букв используются цифры и символы с похожим начертанием.

По данным RedLock, 58% организаций, использующих облачные сервисы вроде AWS, Microsoft Azure или Google Cloud, публично раскрывали хотя бы одно облачное хранилище. 8% из них сталкивались с подобными инцидентами.