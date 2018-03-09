Электрогрузовик Tesla впервые доставил груз
20:22, 09 марта 2018Наука и IT
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Грузовики Tesla Semi доставили партию батарей для электромобилей на завод в Калифорнии.
Илон Маск рассказал о первой доставке, осуществленной грузовиками Tesla / Instagram, elonmusk
Созданные компанией Tesla грузовики Tesla Semi на электрической тяге впервые осуществили доставку груза.
Читайте такжеЗапущенный в космос Tesla Маска приблизится к Марсу в 2020 году - ученыеФотографию двух грузовиков Tesla с соответствующим комментарием обнародовал в Instagram основатель компании Илон Маск.
По его словам, Tesla Semi были привлечены к доставке батарей для электромобилей Tesla с предприятия в Неваде на автомобильный завод в Калифорнии.
В декабре прошлого года сообщалось, что Tesla уже получила предзаказы на 285 беспилотных фур. Самый крупный предзаказ на покупку грузовиков сделала компания PepsiCo.
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