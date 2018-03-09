Электрогрузовик Tesla впервые доставил груз

Грузовики Tesla Semi доставили партию батарей для электромобилей на завод в Калифорнии.

Созданные компанией Tesla грузовики Tesla Semi на электрической тяге впервые осуществили доставку груза.

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По его словам, Tesla Semi были привлечены к доставке батарей для электромобилей Tesla с предприятия в Неваде на автомобильный завод в Калифорнии.

В декабре прошлого года сообщалось, что Tesla уже получила предзаказы на 285 беспилотных фур. Самый крупный предзаказ на покупку грузовиков сделала компания PepsiCo.