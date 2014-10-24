Королева Елизавета II сделала свою первую запись в Twitter

15:46, 24 октября 2014
Наука и IT
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Сообщение было мгновенно ретвитнуто тысячи раз.

REUTERS

Британская королева Елизавета II во время церемонии открытия новой галереи в Музее науки в Лондоне отправила свое первое сообщение в "Твиттере" под собственным именем, передает BBC.

В твите, отправленном с планшетного компьютера, говорится, что королева рада открытию новой галереи, посвященной истории связи и информатики, и надеется, что люди с удовольствием будут ее посещать.

Для отправки сообщения Елизавета II использовала учетную запись @British Monarchy, на которую подписаны более 720 тысяч фолловеров.

Сообщение было мгновенно ретвитнуто тысячи раз.

REUTERS

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