Королева Елизавета II сделала свою первую запись в Twitter

Британская королева Елизавета II во время церемонии открытия новой галереи в Музее науки в Лондоне отправила свое первое сообщение в "Твиттере" под собственным именем, передает BBC.

В твите, отправленном с планшетного компьютера, говорится, что королева рада открытию новой галереи, посвященной истории связи и информатики, и надеется, что люди с удовольствием будут ее посещать.

It is a pleasure to open the Information Age exhibition today at the @ScienceMuseum and I hope people will enjoy visiting. Elizabeth R. — BritishMonarchy (@BritishMonarchy) October 24, 2014

Для отправки сообщения Елизавета II использовала учетную запись @British Monarchy, на которую подписаны более 720 тысяч фолловеров.

Сообщение было мгновенно ретвитнуто тысячи раз.