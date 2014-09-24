Кэмерон заявил, что Елизавета II "замурлыкала" от радости, узнав результат референдума

Эти слова главы правительства, произнесенные во время его визита в США, не предназначались для публики, но их случайно записали тележурналисты.

Они снимали визит Кэмерона в штаб-квартиру агентства деловых новостей Bloomberg и беседу с его владельцем, бывшим мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом, сообщает ИТАР-ТАСС.

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"Чувство облегчения выглядит так, - сказал Кэмерон. - Это когда ты - премьер-министр Соединенного Королевства и звонишь Ее Величеству, и говоришь: "Ваше величество, все в порядке, все о'кей". Это было что-то! Она замурлыкала в телефонную трубку".

Кэмерон сказал Блумбергу, что он очень волновался, когда опросы общественного мнения накануне шотландского референдума 18 сентября показывали минимальную разницу между противниками и сторонниками независимости. Премьер в шутку сказал, что от волнений у него образовалась язва желудка.

Политик добавил, что он с большим облечением встретил весть о том, что на референдуме с отрывом в 10% победили сторонники единства Великобритании.

"Разница не должна была быть такой маленькой. Но в конце концов она оказалась не такой", - добавил Дэвид Кэмерон. "Я сказал, что хочу найти компании, которые проводили опросы общественного мнения, и выставить им иск за язвы у меня в желудке, за то, через что мне пришлось пройти. В эти моменты мне пришлось понервничать", - подчеркнул он.