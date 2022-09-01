Двое ФСБшников и один контрактник, согласно документам, погибли на месте, еще двое были госпитализированы.

В одном из кафе оккупированного Херсона произошла смертельная перестрелка российских военных и сотрудников ФСБ. В результате инцидента трое погибли, еще двое ранены.

Об этом пишет Yahoo News со ссылкой на отчет, подготовленный Военным следственным отделом Следкома РФ по Черноморскому флоту.

Перестрелка произошла еще 19 июня, но документы об этом всплыли только в августе.

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Сообщается, что четверо сотрудников ФСБ вошли в кафе и обнаружили там двух контрактников, которые "праздно проводили время, распивая спиртные напитки".

ФСБшники сделали им замечание, тогда один из контрактников достал пистолет и выстрелил в пол. Между ними произошла перепалка, другой контрактник открыл стрельбу из АК-74 по силовикам, те открыли огонь в ответ.

Двое ФСБшников и один контрактник, согласно документам, погибли на месте, еще двое были госпитализированы с "ранениями различной степени тяжести" в Севастополь.

Четвертый сотрудник ФСБ скрылся с места преступления.

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