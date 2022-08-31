Линия фронта от Херсона недалеко.

В настоящее время в Херсоне действуют диверсионно-разведывательные группы, которые занимаются ликвидацией коллаборантов и оккупантов.

Об этом рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Военный подчеркнул, что линия фронта от Херсона недалеко, потому любая ДРГ может зайти и отработать практически любую цель.

Відео дня:

"Такие группы могут заходить в Херсон и, скорее всего, зашли. Они могут там базироваться, Херсон – большой город. Войска такого уровня, "разведосы", это их работа. Коллаборанты и оккупанты будут плохо себя чувствовать еще до того, как подойдет фронт к Херсону", - отметил Свитан.

На вопрос, когда ВСУ могут освободить сам Херсон, полковник ответил: "Исходя из тех действий, которые происходят в последнее время, исходя из количества помощи боеприпасов от натовских партнеров, можно говорить, что фронт может подойти к Херсону в течение нескольких недель".

"И в течение месяца, если не оскудеет рука дающая, можно будет говорить об уничтожении правобережной группировки россиян в Херсонской области", - сказал он.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне продолжают наступать на Донбассе. Как сообщил Генштаб утром, противник пытался продвинуться в направлениях Бахмута, Веселой Долины и Зайцево, успеха не имел, отошел.

Провалом для врага закончился и штурм в направлениях Красногоровки и Марьинки.

Бои продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях - в районах Кодемы, Зайцево, Песков, Первомайского и Марьинки.

Кроме того, ВС РФ перегруппировываются за счет плохо обученных добровольцев из третьего армейского корпуса на Запорожском направлении с целью возобновления наступления.

Это, подсказывают аналитики из Института изучения войны, свидетельствует о том, что контрнаступление ВСУ, официально объявленное несколько дней назад, вынуждает врага менять приоритеты.

Также эксперты считают, что Россия перейдет к обороне Мелитополя – важного логистического узла между Ростовской областью и югом.

Войска Украины продолжают осуществлять огневое влияние на логистические пути россиян в Херсоне, препятствуя противнику пополнять живую силу, боеприпасы и технику.

Вас также могут заинтересовать новости: