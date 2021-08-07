Самые вкусные и простые рецепты салатов из баклажанов собрал УНИАН.

В баклажанах мало калорий, но много полезных веществ (включая витамины группы В, РР и С). Врачи рекомендуют включать блюда из баклажанов в рацион диет, при отеках, бессоннице и депрессии. Их полезно есть, чтобы предотвратить проблемы с кожей и если человек бросает курить.

Так что скушать салат из баклажанов в жаркую летнюю пору – это не только вкусно, но еще и безумно полезно.

Баклажан для салатов чаще всего жарят (в духовке или на гриле, иногда и на сковороде). В сыром виде в нашей стране этот овощ есть не привыкли.

Как жарить баклажаны для салата

Помытые овощи нарезают (кубиком, соломкой, кружочками – тут всё от фантазии и пожеланий повара зависит), а потом хорошенько солят. И так оставляют хотя бы минут на десять.

Маленькая хитрость: баклажаны для салата лучше оставлять со шкуркой (не срезать хотя бы несколько полосок) – иначе потом в процессе приготовления они потеряют форму и расползутся в кашу.

Читайте такжеДля крепкого иммунитета: в чем польза и вред свеклы, кому нельзя естьПотом овощи хорошо промывают водой – и жарят на сковороде в общей сложности 10-15 минут. Если жарить баклажан кружочками – то на каждую сторону придется около 5-7 минут.

Маленькая хитрость: баклажаны при жарке вбирают в себя очень много масла. И хоть сами баклажаны и понижают холестерин в организме – при таком способе готовки блюдо все равно получается калорийное и насыщенное жирами. Поэтому более диетический вариант – запечь баклажаны в духовке. В этом случае маслом их достаточно просто сбрызнуть. По времени это займет около получаса (если они нарезаны кубиками – то еще меньше) при температуре 200-220 градусов.

Вкуснейший салат из баклажан и помидор

баклажан

помидорки черри – 6-8 шт.

сыр сиртаки

листы салата

оливки – 5-7 шт.

1 луковица

Для запивки:

зубчик чеснока

1-2 ст. л. масла

любимые специи

Баклажаны нужно нарезать колечками и обжарить со специями на капле масла – до мягкости.

Сначала выложить зеленушку, а потом уже баклажаны. Сверху разложить помидорки.

Лук нарезать колечками и отправить на помидоры. Дальше – помидорки, сыр и оливки.

Теплый салат с баклажанами и яйцами

средние баклажаны – 2 шт.

3 яйца

2-3 крупных помидора

2-3 зубчика чеснока

100 г сыра

зелень свежая

Для запивки:

сметана + горчица (по желанию) + специи

кунжут для украшения при подаче (по желанию)

Баклажаны придется нарезать кубиками, щедро посолить и забыть про них на 10-15 минут. Когда те пустили сок – промыть (это уберет горечь) и обжарить на паре ложек оливкового масла. Во время жарки добавить к баклажанам измельчённый чеснок.

Читайте такжеЧто приготовить из сосисок: 4 необычных рецепта для гурмановПомидоры нарезать кубиками, сыр натереть на крупной терке.

Яйца отварить и порезать кубиками. Зелень мелко нашинковать.

Всё перемешать, заправить сметаною, добавить для пикантности 1 чайную ложечку горчицы – вот салат и готов.

Быстрый и сытный салат из баклажан на ужин

баклажан – 200 г

сыр (можно фету, брынзу) – 75 г

помидор – 125 г

чеснок – 1 зубчик

красный лук – 25 г

базилик – 5 г

масло кунжутное (или любое другое по вкусу) – 10 мл

соль, итальянские травы

Баклажан нарезаем кружочками, толщина которых примерно 7-8 мм. Смазываем солью и оставляем на 10 минут.

Нарезаем сыр, помидор, лук и чеснок.

Смазываем баклажаны маслом и на антипригарной сковороде обжариваем на среднем огне по 5 минут с каждой стороны.

Смешиваем все ингредиенты, добавляем к ним масло и травы, еще раз перемешиваем – вуаля и приятного аппетита!

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Автор: Диана Беловодская