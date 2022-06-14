Как быстро почистить молодую картошку и что из неё приготовить - читайте на УНИАН.

Во второй половине июня и в начале июля созревает нежная и слегка сладковатая молодая картошка. Готовить её очень легко и приятно, а свежий вкус клубней прекрасно сочетается с зеленью, грибами и мясом.

Кулинарный совет: быстро почистить молодую картошку можно с помощью щетки или жесткой стороны губки. Также клубни можно вообще не чистить, поскольку их тонкая кожура почти не чувствуется в готовом блюде.

Ранее мы рассказывали, как сделать варенье из клубники - ещё одного сезонного продукта июня.

Молодая картошка с укропом и чесноком

Картофель молодой - 0.5 кг.

Чеснок - 3-4 зубчика.

Укроп - маленький пучок.

Сметана жирная - 3 ст. л, или растительное масло - 4 ст.л.

Соль, специи по вкусу.

Картофель почистить с помощью жесткой щетки. Выложить в кастрюлю, залить холодной водой и варить до готовности (15-20 минут). Чем мельче клубни, тем быстрее они сварятся. Укроп оборвать на стебле и мелко нарезать. Чеснок натереть на мелкой терке или раздавить чеснокодавилкой.

Из картошки слить воду. Посолить и полить картошку сметаной или растительным маслом - кому как больше нравится. Добавить чеснок и укроп и аккуратно всё перемешать, чтобы не повредить картофелины. Подавать как гарнир к мясу или овощам.

Молодая картошка с грибами в сметане

Молодая картошка - 1 кг.

Грибы - 500 г.

Сметана - 200 г.

Соль - по вкусу.

Лук - 1 шт.

Лавровый лист - 1-2 шт.

Мука - 2 ст. ложки.

Растительное масло - 2 ст.л.

Картошку хорошо промыть, выложить в кастрюлю и залить кипятком. Поставить на небольшой огонь и варить 15-20 минут. В середине варки добавить в кастрюлю соль и лавровый лист. Грибы промыть и разрезать на четвертинки. Лук нарезать соломкой.

На сковороде нагреть масло и обжарить лук до легкого золотистого цвета. Затем добавить в сковороду лук и жарить, пока не испарится вся влага из грибов. Добавить в сковороду муку и сметану, посолить и поперчить. Обжаривать все вместе 5-7 минут, пока подлива не загустеет. Затем добавить пару столовых ложек воды и тушить ещё пару минут. Слить воду из картошки и перемешать с грибной подливой.

Молодая картошка в духовке с курицей

Картофель молодой - 700 г.

Курица - 500 г.

Лук репчатый - 1 шт.

Сметана - 2 ст. л.

Чеснок - 2 зубчика.

Соль, перец чёрный молотый - по вкусу.

Приправа для курицы - 1 ч. л.

Приправа для овощей - 1 ч. л.

Паприка - 1 ч. л.

Масло растительное - 2 ст. л.

Вода - 50 мл.

Укроп, петрушка по вкусу.

Картофель почистить ножом и нарезать на 4 части, или пополам, если клубни очень маленькие. Выложить картошку в форму для запекания и полить маслом. Посыпать картошку приправой для овощей, солью, паприкой и чёрным молотым перцем.

Курицу вымыть и нарезать на крупные части. Посолить и приправить. Лук нарезать крупно, а чеснок - мелко. На картошку выложить мясо, лук и чеснок. Влить воду и полить всю смесь сметаной. Накрыть фольгой или пергаментом и запекать 25 минут при 180 градусах, затем снять фольгу и печь ещё 30 минут. Перед подачей посыпать рубленной зеленью.

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