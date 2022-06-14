Во второй половине июня и в начале июля созревает нежная и слегка сладковатая молодая картошка. Готовить её очень легко и приятно, а свежий вкус клубней прекрасно сочетается с зеленью, грибами и мясом.
Кулинарный совет: быстро почистить молодую картошку можно с помощью щетки или жесткой стороны губки. Также клубни можно вообще не чистить, поскольку их тонкая кожура почти не чувствуется в готовом блюде.
Ранее мы рассказывали, как сделать варенье из клубники - ещё одного сезонного продукта июня.
- Молодая картошка с укропом и чесноком
- Молодая картошка с грибами в сметане
- Молодая картошка в духовке с курицей
Молодая картошка с укропом и чесноком
- Картофель молодой - 0.5 кг.
- Чеснок - 3-4 зубчика.
- Укроп - маленький пучок.
- Сметана жирная - 3 ст. л, или растительное масло - 4 ст.л.
- Соль, специи по вкусу.
Картофель почистить с помощью жесткой щетки. Выложить в кастрюлю, залить холодной водой и варить до готовности (15-20 минут). Чем мельче клубни, тем быстрее они сварятся. Укроп оборвать на стебле и мелко нарезать. Чеснок натереть на мелкой терке или раздавить чеснокодавилкой.
Из картошки слить воду. Посолить и полить картошку сметаной или растительным маслом - кому как больше нравится. Добавить чеснок и укроп и аккуратно всё перемешать, чтобы не повредить картофелины. Подавать как гарнир к мясу или овощам.
Молодая картошка с грибами в сметане
- Молодая картошка - 1 кг.
- Грибы - 500 г.
- Сметана - 200 г.
- Соль - по вкусу.
- Лук - 1 шт.
- Лавровый лист - 1-2 шт.
- Мука - 2 ст. ложки.
- Растительное масло - 2 ст.л.
Картошку хорошо промыть, выложить в кастрюлю и залить кипятком. Поставить на небольшой огонь и варить 15-20 минут. В середине варки добавить в кастрюлю соль и лавровый лист. Грибы промыть и разрезать на четвертинки. Лук нарезать соломкой.
На сковороде нагреть масло и обжарить лук до легкого золотистого цвета. Затем добавить в сковороду лук и жарить, пока не испарится вся влага из грибов. Добавить в сковороду муку и сметану, посолить и поперчить. Обжаривать все вместе 5-7 минут, пока подлива не загустеет. Затем добавить пару столовых ложек воды и тушить ещё пару минут. Слить воду из картошки и перемешать с грибной подливой.
Молодая картошка в духовке с курицей
- Картофель молодой - 700 г.
- Курица - 500 г.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Сметана - 2 ст. л.
- Чеснок - 2 зубчика.
- Соль, перец чёрный молотый - по вкусу.
- Приправа для курицы - 1 ч. л.
- Приправа для овощей - 1 ч. л.
- Паприка - 1 ч. л.
- Масло растительное - 2 ст. л.
- Вода - 50 мл.
- Укроп, петрушка по вкусу.
Картофель почистить ножом и нарезать на 4 части, или пополам, если клубни очень маленькие. Выложить картошку в форму для запекания и полить маслом. Посыпать картошку приправой для овощей, солью, паприкой и чёрным молотым перцем.
Курицу вымыть и нарезать на крупные части. Посолить и приправить. Лук нарезать крупно, а чеснок - мелко. На картошку выложить мясо, лук и чеснок. Влить воду и полить всю смесь сметаной. Накрыть фольгой или пергаментом и запекать 25 минут при 180 градусах, затем снять фольгу и печь ещё 30 минут. Перед подачей посыпать рубленной зеленью.
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