Ризотто - это традиционное блюдо итальянской кухни, приготовление которого требует знания определенных правил.
Читайте такжеСочные печеночные котлеты: как приготовить вкусное блюдоГотовят ризотто из крахмалистого круглозернистого риса особого сорта с добавлением бульона. Рис при этом нельзя промывать, чтобы не ушел крахмал, который дарит блюду особенную сливочную консистенцию.
Лучшими для этого блюда считаются такие сорта риса, как "арборио", "карнароли", "бальдо" и "виалоне нано". Чтобы придать дополнительную вязкость, в рис добавляют бульон или воду, и готовится ризотто при постоянном помешивании.
Ризото
- Рис (лучшее "арборио") - 200 г
- Лук репчатый - 1 шт.
- Перец болгарский (красный) - 1 шт.
- Грибы - 300 г
- Бульон (грибной) - 3 ст.
- Пармезан - 75-100 г
- Петрушка - 1 пучок
- Лук зеленый-1 пучок
- Масло растительное (для обжарки)
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
Луковицу нарезать кольцами, обжарить на масле.
Нарезать мелкими кубиками перец. Добавить его к луку. Туда же добавить грибы. Жарим все овощи 5 минут, пока грибы не станут мягкими.
Читайте такжеРумяные и сочные куриные бедрышки: как приготовить блюдо в духовкеВ отдельной сковороде на большом огне обжарить рис (2-3 минуты).
Убавить огонь и, аккуратно помешивая, потихоньку частями вливать бульон в рис. Оставлять сковороду на маленьком огне до готовности – рис должен впитать весь бульон.
Затем добавить к рису овощи, хорошо перемешать. Добавить натертый на терке сыр, зелень, соль, перец, перемешать и подержать еще на маленьком огне еще 2 минуты.
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