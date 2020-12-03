У данного блюда особая сливочная консистенция.

Ризотто - это традиционное блюдо итальянской кухни, приготовление которого требует знания определенных правил.

Читайте такжеСочные печеночные котлеты: как приготовить вкусное блюдоГотовят ризотто из крахмалистого круглозернистого риса особого сорта с добавлением бульона. Рис при этом нельзя промывать, чтобы не ушел крахмал, который дарит блюду особенную сливочную консистенцию.

Лучшими для этого блюда считаются такие сорта риса, как "арборио", "карнароли", "бальдо" и "виалоне нано". Чтобы придать дополнительную вязкость, в рис добавляют бульон или воду, и готовится ризотто при постоянном помешивании.

Ризото

Рис (лучшее "арборио") - 200 г

Лук репчатый - 1 шт.

Перец болгарский (красный) - 1 шт.

Грибы - 300 г

Бульон (грибной) - 3 ст.

Пармезан - 75-100 г

Петрушка - 1 пучок

Лук зеленый-1 пучок

Масло растительное (для обжарки)

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Луковицу нарезать кольцами, обжарить на масле.

Нарезать мелкими кубиками перец. Добавить его к луку. Туда же добавить грибы. Жарим все овощи 5 минут, пока грибы не станут мягкими.

Читайте такжеРумяные и сочные куриные бедрышки: как приготовить блюдо в духовкеВ отдельной сковороде на большом огне обжарить рис (2-3 минуты).

Убавить огонь и, аккуратно помешивая, потихоньку частями вливать бульон в рис. Оставлять сковороду на маленьком огне до готовности – рис должен впитать весь бульон.

Затем добавить к рису овощи, хорошо перемешать. Добавить натертый на терке сыр, зелень, соль, перец, перемешать и подержать еще на маленьком огне еще 2 минуты.

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Автор: УНИАН