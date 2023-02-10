Считается, что шаурма - это ближневосточное блюдо, которое делается из мяса, жареного на вертеле. В качестве альтернативы мясу иногда используется фалафель, а вместо лаваша ингредиенты можно завернуть в питу. УНИАН расскажет, как сделать такое блюдо самостоятельно.
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Шаурма домашняя со свининой и картофелем
Учитывайте, что свинину и курицу нужно предварительно замариновать удобным для вас способом.
Для приготовления вам понадобятся:
- Лаваш тонкий - 6-8 шт.
- Свинина - 300-400 г.
- Курица (любая часть) - 300-400 г.
- Картофель - 800 г
- Помидоры - 2 шт.
- Огурцы - 2 шт.
- Лук репчатый - 2 шт.
- Чеснок - 1 головка.
- Майонез - 1 упаковка (400 мл).
- Сметана (от 20%) - 1 упаковка (300 г).
- Масло подсолнечное нерафинированное (по желанию) - по вкусу.
- Перец черный молотый, соль - по вкусу.
Смешать в глубокой емкости сметану и майонез, добавить измельченный чеснок, перец и соль, перемешать и отставить в сторону. Маринованную свинину и курицу нанизать на шпажки, выложить на решетку и запекать в духовке 40 минут при 180°C (до готовности).
Картофель очистить, нарезать дольками, обжарить до готовности, посыпав черным перцем. Остальные овощи нарезать кубиками, перемешать, заправить маслом и солью. Снять мясо со шпажек, нарезать полосками. Расстелить на столе лаваш, смазать его соусом, сверху выложить порцию картошки. Дальше - слой мяса и овощей, смазать соусом. Свернуть лаваш конвертиком и завернуть полностью так, чтоб он не порвался. Чистую сковороду смазать маслом, поставить на плиту, выложить шаурму. Обжарить с двух сторон по 1-2 минуты до готовности.
Шаурма с курицей - проверенный рецепт
Для приготовления вам понадобятся:
- Лаваш тонкий - 2 листа.
- Куриное филе (крупное) - 1 шт.
- Сыр твердый - 200-250 г.
- Капуста белокочанная - 150 г.
- Морковь по-корейски - 150 г.
- Огурцы маринованные - 2 небольших.
- Помидор свежий - 1 шт.
- Майонез - 5-6 ст. л.
- Сметана - 2 ст. л.
- Зелень свежая (петрушка, укроп) - 0,5 небольшого пучка.
- Чеснок - 2-4 зубчика (по вкусу).
- Масло растительное для жарки - 2 ст. л.
- Паприка молотая - 2 ч. л.
- Перец кайенский - 1 щепотка (по вкусу).
- Чеснок сушеный гранулированный - 1 ч. л.
- Приправа для курицы - 2 ч. л.
- Перец черный молотый - по вкусу.
- Соль - по вкусу.
Куриное филе промыть, нарезать полосками. Выложить в миску, посыпать солью, сушеным чесноком, паприкой молотой, приправой для курицы, кайенским перцем и черным молотым перцем. Полить растительным маслом, перемешать, оставить мариноваться на 1-1.5 часа. В другой емкости смешать майонез и сметану, добавить к ним измельченную зелень и чеснок.
Капусту промыть, нашинковать, огурцы нарезать слайсами, помидоры - кружочками, сыр натереть на терке. На сковороде, смазанной маслом, обжарить кусочки курицы с двух сторон до готовности. Готовое мясо завернуть в фольгу и оставить на 5-10 минут. По истечение этого времени нарезать курицу мелкими кусочками.
Развернуть лист лаваша, смазать его соусом. Сверху выложить слои по очереди - мясо, капуста, огурцы, помидоры, корейская морковка и сыр. Завернуть шаурму в рулет, обжарить на сухой сковороде с двух сторон до золотистого цвета.