Шаурму впервые начали делать на Ближнем Востоке, но это блюдо с легкостью перекочевало в рацион украинцев.

Считается, что шаурма - это ближневосточное блюдо, которое делается из мяса, жареного на вертеле. В качестве альтернативы мясу иногда используется фалафель, а вместо лаваша ингредиенты можно завернуть в питу. УНИАН расскажет, как сделать такое блюдо самостоятельно.

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Шаурма домашняя со свининой и картофелем

Учитывайте, что свинину и курицу нужно предварительно замариновать удобным для вас способом.

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Для приготовления вам понадобятся:

Лаваш тонкий - 6-8 шт.

Свинина - 300-400 г.

Курица (любая часть) - 300-400 г.

Картофель - 800 г

Помидоры - 2 шт.

Огурцы - 2 шт.

Лук репчатый - 2 шт.

Чеснок - 1 головка.

Майонез - 1 упаковка (400 мл).

Сметана (от 20%) - 1 упаковка (300 г).

Масло подсолнечное нерафинированное (по желанию) - по вкусу.

Перец черный молотый, соль - по вкусу.

Смешать в глубокой емкости сметану и майонез, добавить измельченный чеснок, перец и соль, перемешать и отставить в сторону. Маринованную свинину и курицу нанизать на шпажки, выложить на решетку и запекать в духовке 40 минут при 180°C (до готовности).

Картофель очистить, нарезать дольками, обжарить до готовности, посыпав черным перцем. Остальные овощи нарезать кубиками, перемешать, заправить маслом и солью. Снять мясо со шпажек, нарезать полосками. Расстелить на столе лаваш, смазать его соусом, сверху выложить порцию картошки. Дальше - слой мяса и овощей, смазать соусом. Свернуть лаваш конвертиком и завернуть полностью так, чтоб он не порвался. Чистую сковороду смазать маслом, поставить на плиту, выложить шаурму. Обжарить с двух сторон по 1-2 минуты до готовности.

Шаурма с курицей - проверенный рецепт

Для приготовления вам понадобятся:

Лаваш тонкий - 2 листа.

Куриное филе (крупное) - 1 шт.

Сыр твердый - 200-250 г.

Капуста белокочанная - 150 г.

Морковь по-корейски - 150 г.

Огурцы маринованные - 2 небольших.

Помидор свежий - 1 шт.

Майонез - 5-6 ст. л.

Сметана - 2 ст. л.

Зелень свежая (петрушка, укроп) - 0,5 небольшого пучка.

Чеснок - 2-4 зубчика (по вкусу).

Масло растительное для жарки - 2 ст. л.

Паприка молотая - 2 ч. л.

Перец кайенский - 1 щепотка (по вкусу).

Чеснок сушеный гранулированный - 1 ч. л.

Приправа для курицы - 2 ч. л.

Перец черный молотый - по вкусу.

Соль - по вкусу.

Куриное филе промыть, нарезать полосками. Выложить в миску, посыпать солью, сушеным чесноком, паприкой молотой, приправой для курицы, кайенским перцем и черным молотым перцем. Полить растительным маслом, перемешать, оставить мариноваться на 1-1.5 часа. В другой емкости смешать майонез и сметану, добавить к ним измельченную зелень и чеснок.

Капусту промыть, нашинковать, огурцы нарезать слайсами, помидоры - кружочками, сыр натереть на терке. На сковороде, смазанной маслом, обжарить кусочки курицы с двух сторон до готовности. Готовое мясо завернуть в фольгу и оставить на 5-10 минут. По истечение этого времени нарезать курицу мелкими кусочками.

Развернуть лист лаваша, смазать его соусом. Сверху выложить слои по очереди - мясо, капуста, огурцы, помидоры, корейская морковка и сыр. Завернуть шаурму в рулет, обжарить на сухой сковороде с двух сторон до золотистого цвета.

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