Тефтели - настолько популярное блюдо, что у всех нас будут расходящиеся мнения об их приготовлении. Кто-то любит тефтели со свиным фаршем, кто-то добавляет много риса. Но каждый такой рецепт, если он вам по душе, допустим. УНИАН собрал наиболее распространенные рецепты тефтелей.
Ранее УНИАН писал, как приготовить томатный соус к мясу или спагетти.
Приготовление тефтелей занимает 40-50 минут: вам следует заранее подготовить свиной / говяжий фарш и овощи. Но не сомневайтесь, это блюдо вас "отблагодарит" - гости будут довольны.
Рецепт тефтелей в томатном соусе - без риса и с рисом
Вам понадобятся:
- фарш - 500 гр;
- рис - 250 гр;
- томатная паста / кетчуп - 3-4 ст. л;
- сметана - 150 гр.;
- мука - 0,5 стакана;
- соль, перец;
лук, морковь.
Чтобы приготовить тефтели в томате, подготовьте фарш: добавьте нарезанный лук в мясо. Затем поперчите и посолите массу, разбейте в нее сырое яйцо. Не забудьте все перемешать. Фарш обваляйте в муке, обжарьте тефтели в растительном масле на заранее подготовленной сковороде.
Отдельно подготовьте соус. Для этого смешайте кетчуп со сметаной и стаканом кипяченой воды. Тушить тефтели в томатном соусе стоит 10-15 минут.
Для тефтелей с рисом в томатном соусе сперва отварите сам рис (в традиционном соотношении 1:3). Затем добавьте в уже готовый рис лук и фарш, все хорошенько перемешайте, посолив и поперчив.
Из остывшего риса и фарша сформируйте тефтели (лучше всего влажными руками) и тщательно обжарьте со всех сторон. Томатную пасту добавлять уже в конце приготовления.
Тефтели с рисом в томатном соусе будут более насыщенными, если в соус добавить бульон. Тефтели с рисом получаются воздушными.
Как правильно запечь тефтели в духовке
Вам понадобятся:
- фарш - 450 гр;
- рис - 100 гр;
- лук, соль, специи по вкусу, морковь, чеснок;
- соль, специи и зелень по вкусу;
- масло подсолнечное;
- томатный соус / томаты / кетчуп - 250 гр.;
- вода - 300 мл.
Перед приготовлением тефтелей в духовке, позаботьтесь об основе - отварите рис. После добавьте рис и зелень с луком в размороженный фарш.
Для соуса возьмите лук, морковь и чеснок (обжарьте их на сковородке и добавьте затем томаты (кетчуп). Тушить все следует не более 5 минут.
Как приготовить тефтели, чтобы они не были рыхлыми и не разваливались? Опытные повара советуют фарш смягчить белым хлебом, вымоченным в молоке, либо добавить сыр / масло. Некоторые хозяйки прибегают к хитростям - добавляют ложку манки в фарш.
Тефтели в духовке следует запекать до 10 минут при 200 градусов. Подавать блюдо желательно с пюре или спагетти.
Тефтели на сковороде - как приготовить с подливой
Вам понадобятся:
- рис - 250 гр;
- куриное филе - 500 гр;
- сало - 50 гр.;
- лук, морковь - 1 шт.;
- перец, соль по вкусу;
- растительное масло - 2 ст.л.
Измельчите в блендере или мясорубке лук, сало и филе - это будет ваш фарш. Затем добавьте уже отваренный рис.
Сформируйте мясные шарики и поместите на сковороду, слегка обжарьте в растительном масле. Приготовленные тефтели переложите в кастрюлю с морковкой и нарезанным луком, налейте туда воды (бульона - по желанию). Всего 15-20 минут на плите - и ваши тефтели с подливой получатся суперсочными.
Тефтели в сметанном соусе - простой рецепт
Вам понадобятся:
- фарш - 500 гр;
- рис - 250 гр;
- яйцо, лук и морковь - 1 шт.;
- томатная паста / кетчуп - 150 гр.;
- сметана - 50 гр.
Отварите рис. Отдельно перемешайте фарш, тертую морковку, нарезанный лук и сырое яйцо. Потом добавьте в эту массу рис, поперчите и посолите. В другой тарелке приготовьте соус - сметану смешайте с кетчупом или томатами, добавьте муку и воду.
Слепите небольшие мясные шарики, обкатайте их в муке и обжарьте на сковороде. В конце добавьте соус.