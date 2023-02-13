УНИАН собрал самые популярные рецепты тефтелей, которые не требуют от вас много времени и денег.

Тефтели - настолько популярное блюдо, что у всех нас будут расходящиеся мнения об их приготовлении. Кто-то любит тефтели со свиным фаршем, кто-то добавляет много риса. Но каждый такой рецепт, если он вам по душе, допустим. УНИАН собрал наиболее распространенные рецепты тефтелей.

Ранее УНИАН писал, как приготовить томатный соус к мясу или спагетти.

Приготовление тефтелей занимает 40-50 минут: вам следует заранее подготовить свиной / говяжий фарш и овощи. Но не сомневайтесь, это блюдо вас "отблагодарит" - гости будут довольны.

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Рецепт тефтелей в томатном соусе - без риса и с рисом

Вам понадобятся:

фарш - 500 гр;

рис - 250 гр;

томатная паста / кетчуп - 3-4 ст. л;

сметана - 150 гр.;

мука - 0,5 стакана;

соль, перец;

лук, морковь.

Чтобы приготовить тефтели в томате, подготовьте фарш: добавьте нарезанный лук в мясо. Затем поперчите и посолите массу, разбейте в нее сырое яйцо. Не забудьте все перемешать. Фарш обваляйте в муке, обжарьте тефтели в растительном масле на заранее подготовленной сковороде.

Отдельно подготовьте соус. Для этого смешайте кетчуп со сметаной и стаканом кипяченой воды. Тушить тефтели в томатном соусе стоит 10-15 минут.

Для тефтелей с рисом в томатном соусе сперва отварите сам рис (в традиционном соотношении 1:3). Затем добавьте в уже готовый рис лук и фарш, все хорошенько перемешайте, посолив и поперчив.

Из остывшего риса и фарша сформируйте тефтели (лучше всего влажными руками) и тщательно обжарьте со всех сторон. Томатную пасту добавлять уже в конце приготовления.

Тефтели с рисом в томатном соусе будут более насыщенными, если в соус добавить бульон. Тефтели с рисом получаются воздушными.

Как правильно запечь тефтели в духовке

Вам понадобятся:

фарш - 450 гр;

рис - 100 гр;

лук, соль, специи по вкусу, морковь, чеснок;

соль, специи и зелень по вкусу;

масло подсолнечное;

томатный соус / томаты / кетчуп - 250 гр.;

вода - 300 мл.

Перед приготовлением тефтелей в духовке, позаботьтесь об основе - отварите рис. После добавьте рис и зелень с луком в размороженный фарш.

Для соуса возьмите лук, морковь и чеснок (обжарьте их на сковородке и добавьте затем томаты (кетчуп). Тушить все следует не более 5 минут.

Как приготовить тефтели, чтобы они не были рыхлыми и не разваливались? Опытные повара советуют фарш смягчить белым хлебом, вымоченным в молоке, либо добавить сыр / масло. Некоторые хозяйки прибегают к хитростям - добавляют ложку манки в фарш.

Тефтели в духовке следует запекать до 10 минут при 200 градусов. Подавать блюдо желательно с пюре или спагетти.

Тефтели на сковороде - как приготовить с подливой

Вам понадобятся:

рис - 250 гр;

куриное филе - 500 гр;

сало - 50 гр.;

лук, морковь - 1 шт.;

перец, соль по вкусу;

растительное масло - 2 ст.л.

Измельчите в блендере или мясорубке лук, сало и филе - это будет ваш фарш. Затем добавьте уже отваренный рис.

Сформируйте мясные шарики и поместите на сковороду, слегка обжарьте в растительном масле. Приготовленные тефтели переложите в кастрюлю с морковкой и нарезанным луком, налейте туда воды (бульона - по желанию). Всего 15-20 минут на плите - и ваши тефтели с подливой получатся суперсочными.

Тефтели в сметанном соусе - простой рецепт

Вам понадобятся:

фарш - 500 гр;

рис - 250 гр;

яйцо, лук и морковь - 1 шт.;

томатная паста / кетчуп - 150 гр.;

сметана - 50 гр.

Отварите рис. Отдельно перемешайте фарш, тертую морковку, нарезанный лук и сырое яйцо. Потом добавьте в эту массу рис, поперчите и посолите. В другой тарелке приготовьте соус - сметану смешайте с кетчупом или томатами, добавьте муку и воду.

Слепите небольшие мясные шарики, обкатайте их в муке и обжарьте на сковороде. В конце добавьте соус.

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